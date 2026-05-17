Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora s-a salvat de la retrogradare, iar fostul atacant al lui FC Hermannstadt, Ianis Stoica anunță că va continua în Portugalia.

Amadora s-a salvat de un ”baraj” în ultima etapă, după un 2-2 cu Braga în ultima etapă și a încheiat deasupra liniei roșii.

Transferat vara trecută pentru 1,15 milioane de euro de la FC Hermannstadt, Stoica a bifat 3 33 de partide de campionat, dintre care 20 ca titular, și 1.674 de minute.

Ianis are un salariu de 250.000 de euro la Estrela Amadora, club cu care are contract până la 30 iunie 2028. Portughezii nu au achitat încă suma de transfer și cazul este pe masa FIFA.

”Am terminat sezonul titular”

Ianis Stoica anunță că prioritatea sa este să joace în continuare în străinătate, chiar dacă vor fi oferte și din țară.

„Nu m-a contactat nimeni din România. Focusul meu este să joc în străinătate, în continuare, mai ales că am terminat sezonul titular și pot să zic că perioada de acomodare a trecut. Mi s-a spus că se bazează în continuare și anul viitor pe mine. Normal, în fotbal nu se știe niciodată, dar eu îmi fac treaba acolo unde sunt” a spus Ianis pentru Golazo.ro.

”Este important că am intrat în circuitul naționalei”

Evoluțiile din Portugalia l-au adus pe Ianis Stoica și în atenția selecționerului României, Gheorghe Hagi, care l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla amicală cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie.

„Am fost fericit, dar n-am putut să mă bucur pentru că situația la echipă era una sub presiune și n-am putut să mă bucur pe deplin. Mă bucur că sunt acolo. Acum vom vedea dacă sunt și în lista finală sau nu. Este important că am intrat în circuitul echipei naționale”, a mai spus atacantul.

Fotbalistul este mulțumit că a reușit să se impună în Portugalia: „Este important că am jucat aici meci de meci și cred că lumea nu s-a așteptat să joc.

Antrenorul lui Ianis: ”Trebuie să își îmbunătățească mentalitatea”

Tehnicianul lui Amadora, Cristiano Bacci a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Stoica. „Sunt fericit pentru Ianis, el a arătat o mare disponibilitate. Iar efortul lui, atât cu mingea, cât și fără minge, s-a îmbunătățit foarte mult, a crescut mult în aceste trei meciuri. De asemenea, sunt foarte mândru de el pentru că știu că va merge la echipa națională a României. Cred că are foarte multă calitate și mai poate progresa, trebuie să îmbunătățească acest aspect, al mentalității pozitive” a declarat Cristiano Bacci pentru Golazo.ro.