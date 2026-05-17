Pe scurt: Finala Eurovision de la Viena a adus o victorie surpriză pentru Bulgaria și un podium pentru România, după o competiție marcată de controverse și absențe notabile.

Bulgaria a câștigat ediția cu numărul 70 a Eurovision, desfășurată la Wiener Stadthalle din Viena, potrivit Mediafax. Reprezentanta Bulgariei, Dara, a impresionat publicul cu piesa „Bangaranga”, pe care artista a descris-o drept „o stare de spirit, o atitudine, un vis către care te duci cu curaj”.

România a urcat pe podium, ocupând locul 3 cu piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu. Voturile publicului au indicat o prestație apreciată, însă piesa a stârnit controverse, fiind criticată de experți pentru un presupus mesaj periculos. Participarea României a venit după o absență de patru ani, iar scena a fost considerată de unii scandaloasă. Mai multe detalii despre parcursul Alexandrei Căpitănescu pot fi găsite în acest articol din arhiva noastră.

Pe locul 2 s-a clasat Israel, a cărui participare a fost intens contestată. De altfel, ediția din 2026 a fost marcată de absența a cinci țări, printre care Spania, Irlanda și Olanda, care s-au retras din competiție în semn de protest față de prezența Israelului.

Competiția a adunat la start 35 de țări, însă după cele două semifinale, desfășurate marți, 12 mai 2026, și joi, 14 mai 2026, au rămas 25 de finaliști. Ordinea de intrare pe scenă a fost stabilită în noaptea de joi, după încheierea celei de-a doua semifinale.

Printre favoriți s-a numărat duoul finlandez Linda Lampenius x Pete Parkkonen, însă Bulgaria a reușit să obțină victoria. În finală au evoluat artiști din Danemarca, Germania, Israel, Belgia, Albania, Grecia, Ucraina, Australia, Serbia, Malta, Cehia, Bulgaria, Croația, Marea Britanie, Franța, Moldova, Finlanda, Polonia, Lituania, Suedia, Cipru, Italia, Norvegia, România și Austria.

Lista completă a pieselor finaliste a inclus: Danemarca – Søren Torpegaard Lund („Før Vi Går Hjem”), Germania – Sarah Engels („Fire”), Israel – Noam Bettan („Michelle”), Belgia – ESSYLA („Dancing on the Ice”), Albania – Alis („Nân”), Grecia – Akylas („Ferto”), Ucraina – LELÉKA („Ridnym”), Australia – Delta Goodrem („Eclipse”), Serbia – LAVINA („Kraj Mene”), Malta – AIDAN („Bella”), Cehia – Daniel Zizka („CROSSROADS”), Bulgaria – DARA („Bangaranga”), Croația – LELEK („Andromeda”), Marea Britanie – LOOK MUM NO COMPUTER („Eins, Zwei, Drei”), Franța – Monroe („Regarde !”), Moldova – Satoshi („Viva, Moldova!”), Finlanda – Linda Lampenius x Pete Parkkonen („Liekinheitin”), Polonia – ALICJA („Pray”), Lituania – Lion Ceccah („Sólo Quiero Más”), Suedia – FELICIA („My System”), Cipru – Antigoni („JALLA”), Italia – Sal Da Vinci („Per Sempre Sì”), Norvegia – JONAS LOVV („YA YA YA”), România – Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Austria – COSMÓ („Tanzschein”).

Finala Eurovision 2026 a fost una dintre cele mai disputate ediții, cu numeroase controverse și absențe notabile, dar și cu o prezență românească remarcabilă în top 3.