Pe scurt: Află cum recunoști alergiile oculare, ce greșeli să eviți și când pot apărea complicații serioase, explicate de un specialist oftalmolog din Sibiu.

Dr. Pașca Bianca, medic primar oftalmolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a explicat, într-un interviu publicat duminică, 17 mai 2026, pe pagina oficială a spitalului, care sunt cauzele, simptomele și riscurile asociate alergiilor oculare. Potrivit Spitalului Județean Sibiu, reacțiile alergice la nivelul ochilor apar ca urmare a unei reacții exagerate a sistemului imunitar la contactul cu diverși alergeni și pot afecta pleoapele, conjunctiva și corneea.

Simptomele alergiilor oculare includ mâncărime, roșeață și lăcrimare abundentă

Dr. Pașca Bianca a precizat că hipersensibilitatea oculară se manifestă prin mai multe forme clinice, cele mai frecvente fiind conjunctivita alergică, kerato-conjunctivita și blefaro-conjunctivita. Aceste afecțiuni apar aproape întotdeauna la ambii ochi, debutează brusc și pot afecta semnificativ calitatea vieții.

Printre cele mai frecvente simptome se numără mâncărimea intensă, umflarea pleoapelor, lăcrimarea abundentă cu secreție apoasă și transparentă, senzația de corp străin sau arsură, clipitul des (mai ales la copii) și ochii roșii, injectați. Tratamentul simptomatic constă în administrarea de antihistaminice, antiinflamatoare steroidiene și lacrimi artificiale. Adesea, alergiile oculare se asociază cu rinită alergică, ceea ce duce la secreție nazală abundentă, nas înfundat și strănut.

Alergia oculară se diferențiază de infecție prin secreție și localizare

Potrivit medicului oftalmolog, alergia oculară afectează ambii ochi, în timp ce infecția oculară poate debuta sau rămâne localizată la un singur ochi. Secreția produsă în cazul alergiilor este apoasă și transparentă, spre deosebire de cea din infecții, care este mai densă, muco-purulentă, galben-verzuie. Există situații în care conjunctivita alergică se complică cu o infecție bacteriană, cel mai frecvent din cauza frecării ochilor și a igienei necorespunzătoare a mâinilor.

Printre greșelile frecvente pe care le fac pacienții atunci când au ochii iritați se numără frecarea ochilor, care determină eliberarea de histamină și amplifică disconfortul local, aplicarea de comprese cu ceai (care pot irita suplimentar zona perioculară), administrarea de picături cu antibiotic fără recomandarea medicului oftalmolog și continuarea purtării lentilelor de contact.

În ceea ce privește riscul pe termen lung, dr. Pașca Bianca a subliniat că, în general, alergiile oculare sunt autolimitate, au caracter sezonier și recurent și nu afectează vederea pe termen lung. Totuși, pot apărea complicații serioase în cazul utilizării prelungite a corticosteroizilor, precum cataracta sau chiar glaucomul. Medicul recomandă consultarea unui oftalmolog sau alergolog pentru stabilirea unui tratament corect, adaptat severității simptomelor, și evitarea automedicației.

