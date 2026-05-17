Piaţa Mică din Sibius-a transformat într-o expoziție vie de stil și rafinament. Zeci de motocicliști îmbrăcați la patru ace au participat la ediția locală a „Distinguished Gentleman’s Ride” (DGR), un eveniment global care îmbină pasiunea pentru motoarele vintage cu o cauză nobilă: sănătatea masculină.

Începând cu ora 14:00, Piața Mică a devenit neîncăpătoare pentru motocicletele de tip café racer, bobber sau scrambler. Participanții au respectat cu strictețe codul vestimentar obligatoriu: costume elegante, cămăși impecabile, sacouri și accesorii vintage, demonstrând că imaginea motociclistului modern este una a responsabilității și a eleganței.

După sesiunea foto , coloana de „gentlemeni” s-a deplasat către strada Faurului, la Axe Throwing Club, pentru o experiență inedită de socializare și consolidare a comunității.

„Punem Sibiul pe harta mondială a solidarității”

Organizatorul evenimentului de la Sibiu, Ovidiu Popîrțan, a subliniat importanța participării orașului în acest circuit internațional de amploare.

„Ne aflăm la Gentleman’s Ride, un eveniment internațional care se desfășoară astăzi simultan în 121 de țări, în câteva mii de orașe. Un eveniment care își dorește să tragă un semnal de alarmă în privința unor maladii la care sunt expuși în principal bărbații, atât fizice, cât și care privesc sănătatea mentală”, a declarat Ovidiu Popîrțan.

Acesta a explicat și destinația fondurilor strânse: „O parte din fondurile strânse aici se direcționează înspre site-uri care se ocupă cu cercetarea în domeniul cancerului de prostată, în special cancer testicular, și care lucrează cu prevenția suicidului în rândul bărbaților, un fenomen extraordinar de des întâlnit în ultima vreme, din păcate, și care cumva este ținut sub tăcere. Noi am vrea ca, prin comunitatea noastră, să susținem această mișcare și să punem Sibiul pe harta DGR.”

„Este ceva extraordinar pentru lumea motocicletelor”

Evenimentul a atras participanți nu doar din județ, ci din întreaga țară. Un grup numeros de „gentlemen bikers” a venit tocmai de la Focșani pentru a susține cauza sibiană.

„Este al doilea an în care venim. Ne face plăcere, ca de fiecare dată, am venit în grup cât mai mare. Evenimentul e o ocazie prin care putem vedea și alte grupuri și alte motociclete. Chiar e frumos. E ceva extraordinar pentru orașul Sibiu, pentru lumea motocicletelor”, a transmis reprezentantul grupului din Focșani.

DGR este o mișcare caritabilă globală dedicată creșterii gradului de conștientizare și strângerii de fonduri pentru combaterea cancerului de prostată și susținerea sănătății mintale.

Evenimentul de la Sibiu a reconfirmat faptul că spiritul civic și pasiunea pentru motoare pot merge mână în mână, oferind orașului un spectacol vizual deosebit, dar și un mesaj profund de solidaritate umană.