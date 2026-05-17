România urcă pe podiumul Eurovision după 16 ani. Alexandra Căpitănescu a obținut locul 3 în finala celei de-a 70-a ediții a Eurovision Song Contest, desfășurată sâmbătă seara, 16 mai 2026, la Wiener Stadthalle din Viena. Cu piesa „Choke Me”, reprezentanta României a strâns 296 de puncte, egalând cele mai bune rezultate din istoria țării noastre la concurs — locul 3 obținut de Luminița Anghel și Sistem în 2005 și de Paula Seling și Ovi în 2010.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât România a revenit anul acesta la Eurovision după două ediții consecutive de absență (2024 și 2025), cauzate de dificultăți financiare la TVR.

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 pentru prima dată în istorie

Trofeul de cristal a ajuns la Bulgaria, prin Dara și piesa „Bangaranga”, într-o finală extrem de strânsă care a ținut publicul în suspans până la ultimele voturi. Cântăreața bulgară a strâns un total impresionant de 516 puncte, dominând atât votul juriilor (204 puncte), cât și televotingul (312 puncte) — o victorie premieră absolută pentru Bulgaria în cei 70 de ani de istorie ai concursului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Piesa „Bangaranga” este un dance-pop exploziv, compus de Dara împreună cu Anne Judith Wik, Cristian Tarcea și Dimitris Kontopoulos, iar scenografia spectaculoasă a fost semnată de Fredrik Rydman. Bulgaria va găzdui Eurovision 2027.

Israelul, locul 2 pe fondul controverselor

Pe locul al doilea s-a clasat Israelul, reprezentat de Noam Bettan cu balada emoționantă „Michelle”, cu 343 de puncte. Cântecul, interpretat în ebraică, franceză și engleză, a fost co-scris de Yuval Raphael, reprezentanta Israelului de anul trecut. Participarea Israelului a fost umbrită de proteste majore la Viena, iar cinci țări — Spania, Islanda, Irlanda, Olanda și Slovenia — au boicotat ediția în semn de protest față de războiul din Gaza.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

România pe locul 3 — momentul Alexandrei Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu a intrat pe scenă în poziția 24 din 25, iar interpretarea în direct a impresionat publicul și a urcat-o în clasamentul caselor de pariuri imediat după prima jumătate de finală.

Performanța live din Marea Finală:

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Alexandra Căpitănescu, în vârstă de 25 de ani, a devenit cunoscută la nivel național după ce a câștigat în 2023 sezonul „Vocea României”. A debutat cu EP-ul „Căpitanu’” în 2024 și a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 pe 4 martie, după ce TVR a reluat tradiționalul format de selecție națională.

„Choke Me” a generat controverse intense pentru titlul și conținutul ei, fraza „choke me” repetându-se de aproximativ 30 de ori pe parcursul piesei. Criticii au acuzat melodia că glamorizează asfixierea erotică și violența. Artista a apărat însă mesajul: a explicat că piesa este „un strigăt de disperare, despre a te «sufoca» cu iubire și blândețe față de tine însuți” și că „nu este despre un bărbat sau iubire romantică, ci despre puterea de a depăși limitele și de a fi cea mai bună versiune a ta”. TVR a transmis pe 18 martie un comunicat în care a subliniat că scenografia a fost construită pentru a „evidenția natura metaforică” și a „exclude orice interpretare literală a versurilor”.

Videoclipul oficial al piesei:

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Locul 4: Australia — Delta Goodrem

Australia, reprezentată de superstarul Delta Goodrem cu balada midtempo „Eclipse”, a terminat pe locul al patrulea cu 287 de puncte. Este cel mai bun rezultat al Australiei la Eurovision din ultimii ani, iar Delta a devenit prima artistă australiană consacrată internațional care reprezintă țara pe scena europeană.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Locul 5: Italia — Sal Da Vinci

„Big Four” pentru Italia, prin cantautorul napolitan Sal Da Vinci, care a interpretat „Per Sempre Sì”, o piesă în limba italiană în stil clasic crooner.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Surpriza serii: favorita Finlanda, doar pe locul 6

Marea surpriză a serii a fost prăbușirea Finlandei, dată câștigătoare în toate casele de pariuri. Duo-ul format din popstarul Pete Parkkonen și violonista clasică Linda Lampenius a terminat pe locul 6, cu 279 de puncte. Tot dezamăgitor a fost și rezultatul Franței, care, prin Monroe și piesa „Regarde”, a obținut doar 14 puncte.

Ediția a 70-a Eurovision

Ediția a 70-a Eurovision a fost găzduită de Viena, capitala Austriei câștigând dreptul de organizare după victoria lui JJ cu „Wasted Love” în 2025. Prezentatorii Marii Finale au fost Victoria Swarovski și Michael Ostrowski, cu Emily Busvine în Green Room. Au participat 35 de țări, dintre care 25 au ajuns în finală, după două semifinale desfășurate pe 12 și 14 mai. România s-a calificat din semifinala a doua, evoluând în prima jumătate a show-ului.

Sibiul, prezent la Selecția Națională 2026

Și pentru Sibiu, ediția 2026 a Eurovision a avut conotații speciale. Sibianca Maria Bîrsan, profesoară de canto, a participat la Selecția Națională Eurovision 2026, dar s-a oprit în semifinalele competiției organizate de TVR. „Acesta este doar începutul”, a transmis tânăra artistă, după ce visul de a o reprezenta pe România la Viena s-a încheiat în această primăvară.

Top 6 final Eurovision 2026

🇧🇬 Bulgaria — Dara, „Bangaranga” — 516 puncte 🇮🇱 Israel — Noam Bettan, „Michelle” — 343 puncte 🇷🇴 România — Alexandra Căpitănescu, „Choke Me” — 296 puncte 🇦🇺 Australia — Delta Goodrem, „Eclipse” — 287 puncte 🇮🇹 Italia — Sal Da Vinci, „Per Sempre Sì” 🇫🇮 Finlanda — Pete Parkkonen & Linda Lampenius — 279 puncte

Eurovision 2027 va fi găzduit de Bulgaria, după victoria istorică a Darei.