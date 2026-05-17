Suedezul Moonga Simba s-a accidentat și nu poate juca luni pentru FC Hermannstadt, în ultimul meci din play-out, cel cu FCSB.

Ghinioanele din lotul lui FC Hermannstadt par că nu se mai opresc, după ce suedezul Moonga Simba s-a accidentat și a mărit lista jucătorilor indisponibili.

Cum se știe, Ivanov și Jair au părăsit echipa cu scandal, Diogo este exclus din lot, iar Florescu, Kujabi, Politic și Bârstan erau accidentați. Ar putea reveni pe gazon fundașul Karo.

”Problemele noastre sunt jucătorii indisponibili. Situația lotului este una foarte grea, de câteva săptămâni ne antrenăm în 13-14 jucători, este foarte greu. S-a accidentat și Simba, nu a făcut deloc antrenamente. Karo a revenit, nu cred că e 100%, să vedem dacă îl putem folosi” a anunțat Dorinel Munteanu, în conferința de presă susținută duminică, la Sibiu.

FC Hermannstadt va juca luni, de la ora 20.00, pe ”Municipal”, cu FCSB, în ultima etapă din play-out-ul Superligii.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Chorbadzhiski, I. Stoica (Karo), Ciubotaru – Balaure, Zargary, Albu – Chițu, Gjorgjievski, Neguț. Antrenor: Dorinel Munteanu