FC Hermannstadt își joacă luni (ora 20.00), ultima șansă de supraviețuire în Superliga și are nevoie de victorie cu FCSB. Sibienii au nevoie și ca UTA să o încurce la Slobozia pe Unirea.

După meciul penibil de la Metaloglobus, antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu așteaptă luni, cu FCSB, o reacție din partea echipei sale. Fanii sibieni așteaptă o reacție a echipei încă din startul sezonului, dar ea nu a venit până acum.

”Nu mi-am dorit să fim în această situație, dar trebuie să o acceptăm, avem în față un joc dificil cu FCSB. Avem nevoie de o atitudine pozitivă, mai ales după ultimul joc care a fost foarte prost, vreau reacție din partea jucătorilor, și sportivă dar și ca atitudine. Dacă rezultatele vor fi pozitive, ne gândim și la jocurile de baraj. În situația noastră, nu cred că e nevoie de motivație în plus, mai avem multe de făcut la acest club” a anunțat antrenorul lui FC Hermannstadt.

Echipa de pe malul Cibinului nu depinde însă doar de ea, fiind dezavantajată în cazul egalității de puncte cu Unirea Slobozia. Unirea are meci pe teren propriu cu UTA și dacă câștigă, își asigură locul la baraj din punct de vedere sportiv.

”Vom lupta până la ultimul fluier”

Tehnicianul recunoaște însă că dacă TAS nu întoarce decizia licențierii Sloboziei, aceasta este o mare șansă pentru FC Hermannstadt. ”Le-am transmis jucătorilor și le transmit să lupte până la ultimul fluier al campionatului. Nu mă interesează ce se întâmplă la Slobozia, este o oportunitate dacă nu vor primi licența, dar nu depinde de noi, ci doar de organizarea lor. Jocurile de luni pot să ne ofere și surprize, credem în șansa noastră, vom vedea dacă va fi baraj” a spus enigmatic Dorinel. Sibienii nu pot însă să scape de baraje, pentru că nu pot depăși pe Farul și Petrolul.

TAS va anunța probabil marți decizia definitivă în cazul Unirii Sloboziei, care va fi făcută publică după ultima etapă de play-out.