Pe scurt: Noua grădiniță de pe strada Podului prinde contur, cu demolări finalizate și lucrări de construcție în plină desfășurare.

Lucrările pentru noua grădiniță de pe strada Podului din Sibiu continuă, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu. Până duminică, 17 mai 2026, o parte din clădirile existente pe amplasament a fost demolată, iar lucrările de construcție au început.

Autoritățile locale transmit că proiectul avansează conform planului, iar zona va beneficia de o infrastructură educațională modernă. Noua grădiniță va răspunde nevoilor comunității din cartier, oferind spații adaptate standardelor actuale.

Investiția face parte din strategia municipalității de extindere a rețelei de unități de învățământ preșcolar din Sibiu. În luna aprilie, Primăria a anunțat și dotări de aproape un milion de lei pentru cea mai nouă creșă și grădiniță din Sibiu.