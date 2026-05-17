Patru filtre de control, aparate TruCam și peste o sută de sancțiuni aplicate în doar patru ore de verificări intense pe cea mai tranzitată arteră din județ

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat o acțiune de amploare pe Drumul Național 7 (DN 7), sâmbătă, 16 mai, vizând prevenirea accidentelor rutiere prin combaterea vitezei excesive. Dispozitivul de control a fost mobilizat în intervalul orar 14:00 – 18:00, perioadă în care 13 polițiști rutieri au instituit 4 filtre (3 fixe și unul mobil).

Pentru monitorizarea traficului au fost utilizate 3 dispozitive TruCam, precum și mijloacele tehnice din dotare.

Polițiștii au efectuat 49 de testări cu aparatele alcooltest și 3 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, nefiind constatate infracțiuni la regimul rutier.

În urma controalelor desfășurate, au fost aplicate 116 sancțiuni contravenționale, dintre care 79 pentru depășirea regimului legal de viteză, 5 pentru neportul centurii de siguranță și 10 pentru abateri prevăzute de O.G. nr. 37/2007 și alte acte normative.

Zeci de nereguli tehnice: certificate și plăcuțe retrase

Totodată, au fost aplicate 22 de sancțiuni pentru alte abateri la regimul rutier, dintre care 4 pentru nefolosirea luminilor, 7 pentru lipsa documentelor, 2 pentru defecțiuni majore ale sistemului de iluminare, una pentru netranscrierea dreptului de proprietate în termen, una pentru modificări neomologate ale sistemului de evacuare, 3 pentru lipsa dotărilor obligatorii, 2 pentru anvelope uzate, una pentru permis de conducere expirat și una pentru utilizarea necorespunzătoare a luminilor de ceață.

Ca măsuri complementare, polițiștii au retras 5 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare. De asemenea, în cadrul acțiunii au fost dispuse măsuri de imobilizare a unor vehicule, conform competențelor legale.

Pe lângă activitățile de control, polițiștii au desfășurat și activități preventive, informând conducătorii auto cu privire la platforma HUB MAI și posibilitatea verificării punctelor de penalizare. Totodată, au fost distribuite 37 de materiale informative.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și reducerea riscului de producere a accidentelor de circulație.”