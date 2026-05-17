Polițiștii rutieri sibieni au „periat” șoselele din județ în noaptea de 16 spre 17 mai. Zeci de sancțiuni au fost aplicate, iar mai mulți conducători auto s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinși încălcând grav legea.

Siguranța rutieră rămâne o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu. În noaptea de 16 spre 17 mai, oamenii legii au desfășurat o acțiune fulger pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic.

Sute de testări alcooltest și zeci de vehicule verificate

Conform IPJ Sibiu, în cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 138 de autovehicule și 2 motociclete.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, au reținut un permis de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier, dintre care două privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și una privind conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În cadrul acțiunilor, polițiștii au efectuat 146 de testări cu aparatele alcooltest. În urma verificărilor, doi conducători auto au fost depistați cu valori de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, au fost efectuate verificări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, nefiind înregistrate rezultate pozitive.

Polițiștii sibieni vor continua și în perioada următoare acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru combaterea comportamentelor care pun în pericol participanții la trafic.