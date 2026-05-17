Pugilistul sibian de la CSM Sibiu, Andrei Feșeriu a câștigat turneul internațional de la Bălți (Moldova).

Andrei Fleșeriu (18 ani) a confirmat forma bună din acest an și și-a asigurat medalia de aur și trofeul categoriei 60 kg, la categoria de vârstă U19, în turneul internațional din Moldova.

În primul meci, pugilistul sibian l-a dominat clar pe reprezentantul Moldovei, Denis Procopciuc, partida încheindu-se după prima repriză.

Cel de-al doilea adversar a fost Serghei Corostiliov, tot din Moldova, de care Andrei a trecut la puncte pentru a ajunge în finala turneului.

În finală, sportivul de la CSM Sibiu l-a întâlnit pe sportivul Savych Danylo Hmelnițki, component al lotului Ucrainei, pe care l-a învins la puncte, prin decizie unanimă, după trei reprize.

Elevul antrenorului emerit Emil Bihorean se pregătește pentru Campionatele Europene și Mondiale la care urmează să participe în 2026.

„Încă sunt în căutarea formei fizice maxime de care am nevoie pentru a reuși la Campionatele Europene și Mondiale, dar mă pregătesc zilnic alături de colegii și antrenorii mei de la lot. Simt că anul acesta va fi anul meu. Mulțumesc antrenorului emerit Emil Bihorean, cel care m-a descoperit și în aceeași măsură clubului CSM pentru toată susținerea acordată” a declarat Andrei Fleșeriu.