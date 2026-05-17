Pe scurt: Craiova a făcut spectacol în fața a aproape 28.000 de spectatori și a cucerit titlul, lăsând U Cluj pe locul secund. Meciul a fost decis încă din prima repriză.

Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană a României după o victorie categorică, scor 5-0, împotriva Universității Cluj, duminică, 17 mai 2026, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Potrivit Mediafax, oltenii au început în forță meciul decisiv pentru titlu, deschizând scorul rapid prin David Matei, care a înscris în minutul 3 cu un șut din interiorul careului.

Assad Al Hamlawi a majorat diferența în minutul 8, iar Universitatea Cluj a rămas în zece oameni după eliminarea lui Oucasse Mendy în minutul 42, acesta primind al doilea cartonaș galben. La pauză, Craiova conducea cu 2-0 și era la doar 45 de minute de câștigarea campionatului.

Repriza a doua a continuat sub semnul dominării echipei gazdă. Al Hamlawi a reușit dubla în minutul 48, iar Mekvabishvili a dus scorul la 4-0 în minutul 59. Băsceanu a stabilit scorul final, 5-0, în minutul 73.

Organizatorii au anunțat o prezență de 27.810 spectatori pe stadion, dintre care 344 au fost suporteri ai Universității Cluj. Atmosfera a fost una de sărbătoare pentru fanii olteni, care au asistat la un meci fără emoții pentru favoriții lor.

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova ajunge la 49 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de U Cluj, care rămâne pe locul secund cu 45 de puncte, cu o singură etapă rămasă de disputat în play-off-ul Superligii. Pentru Universitatea Cluj, sezonul rămâne unul remarcabil, după cum a declarat și Chipciu înainte de finala de la Sibiu: „Poate fi cel mai important an din istoria lui U Cluj”.