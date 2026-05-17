Locuitorii din Șeica Mică au avut parte de o vizită neașteptată sâmbătă noaptea. Un pui de urs a fost surprins în timp ce se plimba prin localitate, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare, servind drept avertisment pentru comunitate.

Incidentul a avut loc pe data de 16 mai, în jurul orei 23:00. Prezența animalului sălbatic în intravilanul localității a stârnit îngrijorare, mai ales că, în ciuda aspectului inofensiv al unui pui, ursoaica se poate afla în imediata apropiere.

Andreea S., martoră la eveniment, a reușit să surprindă imagini cu micul exemplar în timp ce acesta traversa o zonă a satului. Mesajul tinerei pentru concetățenii săi a fost unul scurt și ferm: „Fiți vigilenți!”, avertizând asupra riscului la care se expun cei care circulă la ore târzii prin localitate.

Reacția autorităților: „Nu hrăniți animalul!”

Reprezentanții Primăriei Șeica Mică au reacționat prompt, emițând o avertizare oficială către populație. Aceștia fac apel la calm, dar și la responsabilitate din partea cetățenilor pentru a evita orice incident tragic.

„A fost semnalată prezența unui pui de urs în localitatea Șeica Mică. Rugăm cetățenii să nu se apropie de animal și să nu îl hrănească. Au fost anunțate instituțiile competente pentru gestionarea situației”, au transmis reprezentanții administrației locale.