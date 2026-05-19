Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, în seara zilei de marți, 19 mai, pe Valea Oltului, în dreptul localității Boița.

În urma impactului puternic, una dintre mașini a ajuns extrem de aproape de o casă aflată la marginea drumului. Din fericire, în acel moment nu se afla niciun pieton în zonă.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de Poliție și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean pentru acordarea îngrijirilor medicale și gestionarea situației.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

