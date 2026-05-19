Pe scurt: O sibiancă a ajuns în administrația locală franceză, după ani de efort și adaptare. Povestea Mihaelei Rusu arată cum perseverența poate schimba destine.

Mihaela Rusu, asistentă medicală originară din Sibiu, a fost aleasă consilier local în Lamballe-Armor, o localitate din Bretania, Franța, după 17 ani de la plecarea din România.

Raluca Turcan a anunțat pe pagina sa de Facebook, că Mihaela Rusu a emigrat împreună cu familia în căutarea unui sistem care să corespundă valorilor și așteptărilor lor.

În Franța, Mihaela Rusu a trecut prin procesul de adaptare, recunoașterea studiilor și a muncit cu perseverență pentru a se integra în comunitatea locală. În prezent, lucrează în domeniul medical și este implicată activ în viața comunității care a ales-o să o reprezinte în administrația locală.

„Îmi place genul acesta de poveste pentru că vorbește despre seriozitate, curaj și despre capacitatea românilor de a se face respectați oriunde ajung”, a transmis Raluca Turcan în mesajul publicat luni, 18 mai 2026.

Mihaela Rusu se alătură astfel altor români implicați în sistemul medical din Europa, într-un context în care accesul la servicii medicale rămâne o temă importantă și pentru comunitățile din județul Sibiu, așa cum am relatat în cazul Situației fără precedent în Cârțișoara.

Experiența Mihaelei Rusu arată că integrarea românilor în administrația locală din Franța este posibilă prin muncă și perseverență. Sibianca rămâne activă atât în domeniul medical, cât și în viața publică a comunității din Bretania.