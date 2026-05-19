Panică într-o fabrică din Șura Mică. Un angajat a rămas cu mâna blocată într-un utilaj industrial.

UPDATE

Polițiștii au intervenit la fața locului pentru a stabili cum s-a produs accidentul de muncă.

„La fața locului s-au deplasat cu celeritate polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului, iar din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce desfășura activități specifice muncii, un bărbat în vârstă de 23 de ani, din comuna Mihăileni, din cauze care urmează a fi stabilite, și-ar fi prins mâna stângă într-un utilaj industrial”, informează Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Potrivit ISU Sibiu, bărbatul a suferit un traumatism grav la mâna, prin strivire. El este transportat de urgență la UPU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Echipaje medicale s-au deplasat de urgență la o fabrică din Șura Mică pentru a-i acorda primul ajutor unui angajat care și-a prins mâna într-un utilaj.

„ISU Sibiu intervine de urgență în parcul industrial din Șura Mică în incinta unui operator economic care are ca obiect de activitate producția de ambalaje de carton pentru a acorda asistență medicală unui bărbat care s-a prins mâna la un utilaj industrial. La fața locului sunt mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere și două echipaje SMURD dintre care unul cu medic”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Bărbatul de aproximativ 40 de ani a fost extras, conștient, cu sprijinul echipajului de descarcerare, în aceste momente i se acorda îngrijiri medicale de către echipajele SMURD.

Misiunea este în desfășurare, revin cu date.