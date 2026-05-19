Pe scurt: Inflația ar putea depăși 10% până în iulie, avertizează Isărescu, iar scăderea depinde de stabilitatea politică și de evoluțiile externe.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a avertizat marți, 19 mai 2026, că inflația ar putea continua să crească în următoarele luni, pe fondul efectelor crizei din Orientul Mijlociu asupra piețelor de petrol și gaze.

Potrivit Mediafax, Isărescu a vorbit despre impactul așa-numitei „inflații Ormuz”, care a amplificat presiunile asupra prețurilor și a modificat traiectoria estimată anterior de banca centrală.

„Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%”, a declarat Isărescu, subliniind că, ulterior, inflația ar urma să coboare accelerat.

Guvernatorul a precizat că BNR observă „ușoare presiuni inflaționiste”, amplificate în ultima perioadă, dar că această evoluție trebuie privită în contextul scăderii așteptate față de nivelurile foarte ridicate din trecut.

Potrivit proiecțiilor BNR, inflația ar putea ajunge spre 6% în septembrie, iar la sfârșitul anului s-ar putea situa în jurul nivelului de 5,5%, în funcție de evoluțiile externe și interne.

Pentru finalul anului următor, BNR estimează o inflație de 2,9%, iar în 2027 revenirea în intervalul țintit de banca centrală. Guvernatorul a subliniat că acest scenariu depinde de factori pe care România nu îi controlează integral.

Întrebat dacă este optimist, Isărescu a răspuns: „Nu, nu sunt”, explicând că situația este încă „controlabilă”, dar că România are nevoie de stabilitate politică.

„Ne trebuie însă guvern. În mod clar. Nu putem să ne descurcăm singuri”, a declarat guvernatorul, subliniind că sunt mulți factori care nu pot fi controlați de banca centrală.

Creșterea inflației vine după ce, în urmă cu câteva zile, inflația a depășit din nou pragul de 10% în România, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la servicii.