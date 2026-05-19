Muzeul Național Brukenthal participă și în acest an la evenimentul Noaptea Muzeelor.

Sâmbătă, 23 mai, între orele 17:00 și 00:00, publicul va avea acces gratuit în trei locații din Sibiu: Sala cu Frescă din Piața Mică nr. 22, Muzeul Cinegetic „August von Spiess” de pe strada Școala de Înot nr. 4 și Muzeul de Artă Contemporană de pe strada Tribunei nr. 6.

La Sala cu Frescă, publicul va putea admira picturi murale de valoare inestimabilă, care ilustrează scene biblice și alegorice, dar și o scenă de vânătoare datată din anul 1631. Tot aici se află și un blazon din stucatură policromă, amplasat pe tavanul boltit și datat 1694.

În cadrul Muzeului Cinegetic „August von Spiess”, vizitatorii vor descoperi o colecție impresionantă de trofee, arme și accesorii de vânătoare, reprezentative pentru patrimoniul cinegetic.

La Muzeul de Artă Contemporană este deschisă expoziția temporară „Cealaltă față a lumii”, un proiect artistic care reunește lucrările unor artiste formate la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și active în pictura contemporană: Ana Maria Micu, Ioana Olăhuț, Anca Bodea, Mirela Moscu, Ioana Iacob, Anca Brânzaș, Oana Năstăsache, Andrea Tivadar, Roxana Ajder și Ioana Tocoaie.

Evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România.