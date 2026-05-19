O casă din municipiul Sibiu a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului.

UPDATE

Pompierii transmit că incendiul a fost lichidat. Acesta s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 80 mp la acoperișul și la podul casei.

„Pompierii au reușit să salveze restul casei formată din parter și etaj de aproximativ 200 mp. Nu au fost victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

ISU Sibiu a intervenit de urgență pe strada Săliște din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o casă de locuit.

„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă , o autoscară și un echipaj SMURD. Incendiul se manifestă la acoperișul unei case. Se intervine pentru limitarea extinderii incendiului și pentru lichidare”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!