O casă din municipiul Sibiu a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului.
UPDATE
Pompierii transmit că incendiul a fost lichidat. Acesta s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 80 mp la acoperișul și la podul casei.
„Pompierii au reușit să salveze restul casei formată din parter și etaj de aproximativ 200 mp. Nu au fost victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire”, spun reprezentanții ISU Sibiu.
ȘTIREA INIȚIALĂ
ISU Sibiu a intervenit de urgență pe strada Săliște din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o casă de locuit.
„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă , o autoscară și un echipaj SMURD. Incendiul se manifestă la acoperișul unei case. Se intervine pentru limitarea extinderii incendiului și pentru lichidare”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu
Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!
Ultima oră
- Tursib anunță program special pentru Noaptea Muzeelor: mai multe curse pe linia 13 către Muzeul Astra acum 8 minute
- Provocările unui apartament mic și soluții inteligente pentru a le depăși – despre bucătăria anului 2026 acum 2 ore
- Începe construcția sensului giratoriu de la Avrig, intersecția DN1 cu DJ105G: 4,1 milioane lei, 4 luni de lucrări și restricții de circulație acum 3 ore
- În sfârșit o lege care ar putea conecta educația cu piața muncii acum 3 ore
- Locomotiva unui tren pe ruta Râmnicu Vâlcea–Sibiu a luat foc între Cornet și Câineni acum 13 ore