Frica de diagnostic, automedicația și amânarea controalelor medicale continuă să fie printre principalele motive pentru care numeroși pacienți ajung la spital în stadii avansate ale bolii.

Profesor Doctor Ciprian Tănăsescu, medic în cadrul Secției Chirurgie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, atrage atenția asupra simptomelor pe care oamenii aleg să le ignore și explică de ce prezentarea la timp la medic poate face diferența dintre viață și moarte.

Potrivit medicului, mulți pacienți evită investigațiile de teamă să nu descopere o boală gravă, iar această mentalitate duce frecvent la diagnosticarea tardivă a cancerelor și a altor afecțiuni severe.

„Din păcate, oamenii ignoră adesea simptome care pot ascunde boli grave, tocmai din frica de a nu descoperi o afecțiune malignă în urma investigațiilor — ceva de genul «ce nu știu, nu mă omoară». Doar că, în cazul acestor afecțiuni, descoperirea tardivă duce, de cele mai multe ori, la un prognostic prost”, explică Profesor Doctor Ciprian Tănăsescu.

Simptome aparent banale care pot ascunde cancere

Medicul sibian spune că unele simptome considerate „obișnuite” pot ascunde, în realitate, afecțiuni extrem de grave. Printre cele mai ignorate semne se numără sângerările digestive, modificările de tranzit intestinal sau apariția unor noduli.

„O sângerare în scaun are, cel mai adesea, o cauză benignă — hemoroizi sau fisură anală — dar se poate datora și unui cancer de rect, care, descoperit la timp, poate fi tratat mult mai ușor”, spune chirurgul.

Acesta avertizează că și autopalparea sânilor poate salva vieți, în condițiile în care unele tumori sunt depistate chiar de paciente.

„O formațiune tumorală la sân depistată prin autopalpare poate fi un simplu fibroadenom, dar poate fi și un cancer de sân aflat la debut”, afirmă medicul.

Consultațiile făcute la timp pot salva viața pacienților

Doctorul Ciprian Tănăsescu subliniază că numeroase cazuri grave pot fi prevenite sau tratate eficient dacă pacienții se prezintă la timp la medic.

„Un consult pentru o simplă durere în piept poate descoperi un infarct miocardic aflat la debut, care poate fi tratat rapid, salvând astfel viața pacientului”, spune acesta.

În ceea ce privește prevenția cancerului, medicul consideră extrem de importante investigațiile făcute înainte de apariția simptomelor.

„O colonoscopie efectuată profilactic poate descoperi prezența unor polipi care, dacă nu sunt excizați, se pot transforma în cancer de colon. De asemenea, o consultație completată de mamografie poate depista un cancer de sân chiar și la dimensiuni sub 1 cm”, explică specialistul.

Cancerele descoperite prea târziu în România

Medicul sibian afirmă că multe forme de cancer sunt depistate în stadii avansate deoarece durerea apare târziu, iar pacienții ajung la medic doar atunci când simptomele devin greu de suportat.

„În România, oamenii ajung la medic cel mai adesea atunci când durerea devine insuportabilă”, atrage atenția doctorul Ciprian Tănăsescu.

Cancerul de colon este frecvent descoperit târziu, deoarece colonul este un organ greu accesibil clinic, iar simptomele apar tardiv. De aceea, screeningul prin colonoscopie este extrem de important pentru prevenție.

De ce ajung pacienții în chirurgie în stadii avansate

Potrivit chirurgului, mulți pacienți ajung în secțiile de chirurgie atunci când boala este deja avansată, fie din cauza fricii, fie din cauza lipsei unor simptome evidente. Consecințele sunt grave atât pentru tratament, cât și pentru șansele de supraviețuire.

„Prezentarea tardivă duce atât la scăderea eficienței tratamentului, cât și la un prognostic mult mai prost”, avertizează medicul.

Automedicația și stilul de viață, factori de risc majori

Medicul sibian mai atrage atenția și asupra automedicației, despre care spune că poate ascunde simptome importante și întârzia diagnosticul unor boli severe. În multe cazuri, automedicația maschează simptomele sau, mai grav, amână prezentarea la medic, ducând la diagnosticarea tardivă a unor boli grave.

De asemenea, medicul vorbește despre efectele stresului, fumatului și consumului de alcool asupra sănătății.

„Stresul, fumatul și consumul de alcool sunt implicate, din păcate, în apariția și agravarea multor afecțiuni grave”, spune chirurgul, enumerând bolile cardiovasculare, cancerele și afecțiunile metabolice printre problemele asociate acestor factori de risc.

Nici sedentarismul nu este lipsit de consecințe. Lipsa mișcării contribuie la apariția obezității, diabetului, bolilor cardiovasculare, depresiei, anxietății și chiar a unor forme de cancer.

Mesajul transmis de Prof. Dr. Ciprian Tănăsescu este unul clar: prevenția și controalele medicale făcute la timp pot salva vieți, iar ignorarea simptomelor poate transforma afecțiuni tratabile în urgențe medicale grave.