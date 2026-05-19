Pe scurt: Două portaluri neautorizate pentru rovinietă, gestionate de o companie din Țările de Jos, percep taxe suplimentare de până la 30%. CNAIR avertizează șoferii să folosească doar platformele oficiale.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a identificat alte două portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, operate de o companie din Țările de Jos.

Potrivit AGERPRES, aceste site-uri percep o taxă suplimentară de aproximativ 30% față de tariful reglementat de legislația românească.

Reprezentanții CNAIR atrag atenția că, la achiziția unei roviniete prin intermediul acestor portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul legal al rovinietei stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, o așa-numită „taxă de înregistrare”. Astfel, pentru o rovinietă cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, costul oficial în luna mai 2026 este de 254,02 lei, însă pe portalurile neautorizate suma ajunge la 330 de lei.

„În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștință utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR”, au transmis reprezentanții companiei.

Aceștia recomandă șoferilor să cumpere rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro, sau de la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție și portaluri web pot fi consultate pe site-ul oficial al CNAIR, la secțiunea http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie.

CNAIR subliniază că emiterea rovinietei prin intermediul platformelor oficiale nu implică plata unor taxe sau tarife suplimentare față de cele prevăzute de legislația în vigoare în România. Compania avertizează că utilizatorii care aleg să achiziționeze rovinieta de pe portaluri neautorizate riscă să plătească mai mult fără a beneficia de garanția serviciului oferit de stat.

În contextul modificărilor recente privind regimul rovinietei și a creșterii numărului de tentative de fraudă online, CNAIR îndeamnă șoferii să fie vigilenți și să verifice autenticitatea platformelor de pe care achiziționează documentele necesare circulației pe drumurile naționale.