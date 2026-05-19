Pe scurt: Situațiile financiare pe 2025 trebuie depuse exclusiv online, iar noile reguli UE aduc schimbări majore pentru firme. Amenzile pentru întârziere pot ajunge la 4.500 de lei.

Companiile din România mai au la dispoziție două săptămâni, până la termenul limită de marți, 2 iunie 2026, pentru a depune situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Potrivit ZF.ro, nerespectarea acestui termen atrage sancțiuni cuprinse între 300 și 4.500 de lei, în funcție de durata întârzierii.

Începând cu acest exercițiu financiar, situațiile financiare și raportările contabile se depun exclusiv în format electronic. De asemenea, noile praguri de clasificare a entităților, stabilite conform Directivei UE 2023/2775, pot schimba obligațiile de raportare pentru numeroase companii.

Sezonul de închidere financiară din 2025 aduce în atenție aspecte precum ajustările de TVA și de prețuri de transfer, recuperarea pierderilor fiscale, verificarea capitalurilor proprii, implementarea REGES-ONLINE și pregătirea pentru noile cerințe europene privind transparența salarială.

Procesul de închidere financiară presupune mai mult decât întocmirea bilanțului contabil. Companiile trebuie să finalizeze inventarierea patrimoniului, reconcilierea soldurilor, analiza ajustărilor și provizioanelor și revizuirea politicilor contabile aplicate. Mariana Dragomir, Partner Outsourcing – Accounting la Forvis Mazars România, a declarat: „Vedem un nivel mult mai ridicat de atenție din partea autorităților asupra asigurării consistenței și corelării între raportările financiare și cele fiscale. În acest context, companiile trebuie să abordeze procesul de închidere financiară ca pe un exercițiu strategic, orientat spre conformare și consolidarea mecanismelor de control intern, și nu doar ca pe o obligație administrativă. Clasificarea corectă a entității, analiza capitalurilor proprii și documentarea ajustărilor contabile devin elemente esențiale în pregătirea situațiilor financiare anuale.”

Noile măsuri fiscale introduc restricții suplimentare pentru societățile care înregistrează activ net contabil sub jumătate din capitalul social, inclusiv limitări privind distribuirea dividendelor și rambursarea împrumuturilor către acționari sau asociați până la reconstituirea capitalului propriu. Detalii suplimentare despre aceste restricții pot fi consultate și în articolul ANAF anunță reguli noi pentru dividende și împrumuturile către asociați.

În zona fiscală, ajustările de TVA rezultate în urma inventarierii anuale, tratamentul creanțelor neîncasate și implicațiile ajustărilor de prețuri de transfer continuă să fie principalele zone de risc pentru contribuabili. Companiile trebuie să finalizeze corect calculul impozitului pe profit, inclusiv verificarea deductibilității cheltuielilor sociale, de protocol sau a ajustărilor pentru depreciere.

Mihaela Hampu, Director Tax la Forvis Mazars România, a precizat: „Autoritățile fiscale analizează din ce în ce mai atent documentarea ajustărilor fiscale și a tranzacțiilor intragrup. În special în cazul ajustărilor de prețuri de transfer, companiile trebuie să poată demonstra clar substanța economică a serviciilor și tratamentul TVA aplicat. În paralel, definitivarea calculului de impozit pe profit necesită o atenție sporită asupra deductibilității anumitor categorii de cheltuieli și asupra recuperării pierderilor fiscale.”

Anul fiscal 2025 este ultimul an de aplicare a facilităților prevăzute de OUG 153/2020 privind bonificațiile pentru menținerea sau creșterea capitalurilor proprii.

În zona HR & Payroll, după finalizarea procesului de migrare la REGES‑ONLINE la 31 decembrie 2025, atenția angajatorilor se mută de la aspectele tehnice ale tranziției către conformitatea operațională și calitatea datelor raportate, în acord cu prevederile HG nr. 295/2025 și ale Ordinului nr. 1107/2025.

Pentru multe organizații, acest nou cadru presupune verificarea și corectarea informațiilor existente în registru, precum și alinierea proceselor interne de HR și Payroll la cerințele actuale de raportare și administrare a datelor privind salariații și contractele individuale de muncă.

Intensificarea controalelor ITM pune accent pe evidența timpului de muncă, completarea și transmiterea corectă a datelor în REGES‑ONLINE, precum și pe conformitatea dosarelor de personal, dincolo de simpla existență a raportărilor.