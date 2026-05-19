Peste 200 de alergători s-au înscris la Maratonul Internațional Sibiu pentru a susține cauza Asociației Micii Exploratori, un proiect dedicat copiilor și adolescenților care încurajează dezvoltarea armonioasă prin activități desfășurate în natură, unde pot uita de ecrane.

Proiectul Asociației Micii Exploratori își propune să ofere alternative sănătoase la timpul petrecut în fața ecranelor, într-un context în care tot mai mulți copii și adolescenți își petrec mare parte din zi în mediul digital. Prin activități desfășurate în aer liber, în spațiile verzi din oraș și din județ, copiii sunt încurajați să descopere natura.

„Scopul este să oferim activități copiilor în așa fel încât să reducem timpul petrecut în fața ecranelor. Ne-am propus inițial o sută de copii și sunt 70 care vor alerga pentru proiect la maraton. Copiii au între 5 și 16 ani, iar noi ne adresăm în special categoriilor 8–12 și 13–16 ani. Avem „Ziua Exploratorilor” la Sibiu, o zi întreagă cu activități Micii Exploratori, ca să oferim o alternativă la ecrane și să îi încurajăm să se alăture cluburilor. Avem și o tabără pentru adolescenți de 16–18 ani, în august, la Gura Râului”, a declarat Simona Moașa.

Evenimentele organizate de asociație îi ajută pe copii să își dezvolte abilități practice și sociale esențiale: de la lucrul în echipă și construirea unui adăpost, până la activități de gătit în aer liber și gestionarea unor situații noi. Prin aceste experiențe, copiii învață să fie mai autonomi, mai responsabili și mai încrezători în propriile abilități.

Investiții în echipamente și formarea echipei

Fondurile strânse prin proiect vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente outdoor și de camping necesare desfășurării activităților în siguranță. Printre acestea se numără cordeline, carabine, căști, hamuri, corturi profesionale, saci de dormit și stații de comunicare.

De asemenea, proiectul include investiții în echipamente audio-video pentru documentarea activităților, precum laptopuri performante, sisteme de stabilizare și lavaliere, necesare pentru promovarea și extinderea impactului organizației.

O parte din buget va fi direcționată și către formarea voluntarilor și angajaților, inclusiv participarea la cursuri tehnice în Elveția și organizarea de traininguri în leadership, supraviețuire și coordonare de grupuri.

Pe termen lung, asociația își propune și consolidarea rețelei de cluburi locale Micii Exploratori din județul Sibiu – în Șelimbăr, Cisnădie, Sibiu, Cristian și Mediaș – care oferă constant copiilor un cadru sigur de învățare, socializare și descoperire prin învățare prin experiență.

Cu o activitate de peste 20 de ani, Micii Exploratori continuă să promoveze un stil de viață activ și echilibrat pentru copii și adolescenți, punând accent pe dezvoltarea lor holistică prin contact direct cu natura.