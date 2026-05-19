35 de sibieni vor lua startul la ediția din acest an a Maratonul Internațional Sibiu pentru a susține proiectul „Sibiu cu demnitate”, o inițiativă care își propune să aducă educația menstruală și cursurile despre corp și consimțământ în școli, licee și instituții din județul Sibiu.

Prin proiectul „Sibiu cu demnitate”, voluntarii își propun să organizeze cursuri interactive în 10 instituții, precum direcții de asistență socială, școli, licee și ONG-uri, și să ajungă la aproximativ 150 de beneficiari cu vârste între 11 și 18 ani, dar și la un grup de femei vulnerabile. În paralel, proiectul vizează instalarea și aprovizionarea a 10 dispensere cu produse menstruale gratuite în unități de învățământ și instituții partenere.

„Pe Sibiu suntem singura asociație care se ocupă cu aceste cursuri de igienă, de corp și consimțământ, de distribuirea produselor de igienă și educație menstruală. De asta ne-am implicat. Este foarte mare nevoia de astfel de cursuri. Am mers inclusiv în comunități vulnerabile, la sate, și am fost foarte bine primiți. Educația menstruală este pentru toți, și pentru fete, și pentru băieți. Anul acesta am făcut deja trei cursuri și urmează la Rășinari, Cașolț și Noiștat. Am distribuit produse în școli și licee și avem un nou parteneriat cu Facultatea de Litere din Sibiu. Avem 35 de alergători”, spune Iustina Savu.

Toate materialele folosite în cadrul cursurilor sunt dezvoltate de organizația centrală Pe Stop în colaborare cu alte ONG-uri și specialiști.

Educație pentru sănătate și combaterea stigmatelor

Voluntarii spun că proiectul răspunde unei nevoi reale din comunitate: lipsa informațiilor despre sănătatea menstruală, corp, consimțământ și igienă personală.

Cursurile sunt gândite într-un format interactiv și adaptat vârstei participanților, fiind susținute de traineri instruiți. Prin aceste activități, organizatorii își propun să contribuie la reducerea stigmatizării menstruației, creșterea încrederii în sine a adolescenților și promovarea unor comportamente corecte de igienă și sănătate.

Proiectul urmărește și reducerea absenteismului școlar cauzat de lipsa produselor de igienă menstruală, precum și crearea unui mediu educațional mai incluziv și mai sigur pentru elevi.

Dispensere gratuite în școli și facultăți

O altă componentă importantă a proiectului este instalarea a 10 dispensere cu produse menstruale gratuite în școli, licee și facultăți din județul Sibiu. Printre beneficiari se află deja Facultatea de Litere și Arte Sibiu, Școala Gimnazială Cașolț și Școala Gimnazială nr. 10 din Turnișor.

Voluntarii vor aproviziona constant dispenserele, astfel încât produsele să fie disponibile gratuit pentru fete și femei care au nevoie de ele.

Peste 500 de beneficiari direcți

Potrivit organizatorilor, proiectul „Maraton educațional: Sibiu cu demnitate” estimează aproximativ 550 de beneficiari direcți și peste 1.100 de beneficiari indirecți – colegi, părinți, cadre didactice și membri ai comunității.

În perioada iulie-decembrie 2026 vor fi organizate: cinci cursuri de educație menstruală, cinci cursuri „Corp și consimțământ” și instalarea și aprovizionarea a 10 dispensere cu produse menstruale gratuite.

Grupul de voluntari activează încă din 2023 și colaborează cu ONG-uri locale precum A.L.E.G. și Youth Division, dar și cu organizații naționale precum Iele-Sânziene.