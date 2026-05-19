Pe scurt: O dronă ucraineană a fost doborâtă de avioanele NATO deasupra Estoniei, după ce a deviat din cauza războiului electronic rusesc. Autoritățile baltice au schimbat abordarea față de incidentele cu drone.

Avioanele NATO au doborât, luni, 18 mai 2026, o dronă ucraineană care a intrat în spațiul aerian al alianței deasupra Estoniei, potrivit Mediafax.

Incidentul a avut loc deasupra Lacului Võrtsjärv și reprezintă prima astfel de acțiune de interceptare pe teritoriul estonian, conform informațiilor publicate de Clash Report.

Autoritățile din Estonia au transmis că drona a deviat de la traiectoria sa, cel mai probabil din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc. Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a precizat că Letonia a emis o avertizare care a permis detectarea timpurie a dronei.

Până la acest incident, statele baltice au evitat să doboare dronele ucrainene rătăcite pentru a preveni pagube colaterale. În cazurile anterioare, Letonia a ridicat avioane NATO de la sol și a emis alerte pentru populație. Decizia de doborâre a dronei marchează o schimbare de abordare în gestionarea acestor incidente în regiune.

„Radarele noastre au detectat această dronă. Avem supravegherea spațiului aerian comună cu Letonia și Lituania. Suntem în contact strâns cu Letonia tot timpul și facem schimb de informații. Drona a fost doborâtă de avioane de vânătoare românești. Ei au fost cei mai apropiați de acest eveniment”, a spus Hanno Pevkur în briefingul de presă.

Un incident similar a avut loc anterior și în România, când o dronă militară prăbușită a fost localizată pe teritoriul țării.