Maria-Valeria Matei a pus poliția pe jar după ce, în cursul zilei de luni, a fugit de la școală. Familia a dat-o dispărută fiindcă nu s-a mai întors acasă. Dacă o vedeți, sunați la 112!

Maria are 16 ani și este din Axente Sever. În cursul zilei de luni, a mers la Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copșa Mică, acolo unde este elevă, iar după terminarea cursurilor, nu s-a mai întors acasă. Școala este ultimul loc unde a fost văzută.

Mama fetei a sesizat imediat poliția, iar oamenii legii au început să o caute. Din păcate, până la această oră, adolescenta nu a fost găsită.

„Polițiștii sibieni desfășoară activități specifice în vederea găsirii tinerei, iar din primele verificări efectuate a rezultat că aceasta a fost văzuta pentru ultima dată în unitatea de învățământ pe care o frecventează”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, Maria ar fi avut diferite divergențe cu familia și nu ar fi pentru prima dată când pleacă de acasă fără să își anunțe părinții. Până acum însă a revenit la scurt timp la domiciliu și nu a fost nevoie să fie dată dispărută.

Vă reamintim că fata are o înălțime de aproximativ 1,5-1,6 metri, o greutate aproximativă de 40-50 kg, păr șaten închis, ten măsliniu și ochi căprui. Nu se știe cu ce a fost îmbrăcată la momentul dispariției. Dacă o vedeți, anunțați de urgență poliția.