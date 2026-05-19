Acționarul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a ”smuls” jucătorilor sibieni promisiunea că nu vor juca la matineu din sezonul viitor.

Fotbaliștii de la FC Hermannstadt au promis conducerii clubului că vor câștiga ”barajul” în dublă manșă cu FC Voluntari, decisiv pentru menținerea în Superliga.

“Ne așteaptă barajul cu Voluntari, o echipă foarte bună. Noi am mai jucat un baraj, cu Mioveni în 2021, eram echipa din Liga 1 și nu am reușit să rămânem. Anul trecut a pierdut și Iași, deci Liga 2 nu mai este ceea ce era înainte, sunt echipe puternice. Băieții mi-au promis că nu vom retrograda!” a anunțat conducătorul clubului sibian la Digi Sport.

”Nu discutăm plecarea lui Dorinel”

Claudiu Rotar a anunțat că Sibiul mizează pe Dorinel Munteanu, în ciuda jocului slab al echipei dar și al articolelor din presa centrală, care îl anunțau pe Ianis Zicu ca viitorul tehnician al echipei.

”Ceea ce a apărut în ultimele săptămâni, acele scandaluri au fost fabricate pentru a ne destabiliza. Jucătorii sunt ok, antrenorul, la fel. Din câte știu, Dorinel Munteanu are 20 de meciuri și 24 de puncte, ceea ce este destul de bine față de cum am început campionatul. Nu discutăm despre plecarea lui Dorinel Munteanu, nu avem cum, el are contract un an și jumătate. A zis atunci că vrea să plece, la cald, am discutat, dar nu se pune problema. Dacă salvăm echipa, așa cum a fost obiectivul de la începutul colaborării, continuăm”, a anunțat acționarul clubului sibian.

”Avem două salarii restante”

FC Hermannstadt are două salarii restante față de jucători, dar problema se va normaliza odată ce vor fi încasați banii pe Ianis Stoica. ”Avem două salarii restante, dar și alte echipe din Superliga se confruntă cu asta. Noi avem o problemă că nu am încasat niște bani, dar totul o să fie bine” a mai punctat Claudiu Rotar.

Sibiul l-a vândut pe Stoica la Amadora pentru 1,15 milioane de euro, dar pentru că portughezii nu au plătit nimic, au mers la TAS.