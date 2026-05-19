O femeie din Hamba a fost rănită grav după ce a fost lovită de un cal. Aceasta este însărcinată.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Selimbar au intervenit la un eveniment produs în localitatea Hamba, pe strada Pădurii, unde o tânără a fost grav rănită în urma unui incident în care a fost implicată o cabalină.

„Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoțit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ținut de către femeie și ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanță de aproximativ 300 de metri”, informează Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma incidentului, tânăra, care este însărcinată, a fost rănită grav. Când au ajuns echipajele medicale la fața locului, ea era în stare de inconștiență. „Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconștiență. A fost intubată și stabilizată la fața locului fiind transportată de urgență la UPU Sibiu”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu

În cauză, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.