Primarul Sibiului, Astrid Fodor a postat luni un mesaj de susținere pentru echipa de fotbal FC Hermannstadt, înaintea ”barajului” în dublă manșă cu FC Voluntari.

“Felicitări, FC Hermannstadt, pentru victoria de luni seară, în fața FCSB, după un meci frumos! Vă doresc succes la baraj și vă încurajez să obțineți rezultate bune pentru a menține fotbalul sibian în Superligă! Suntem alături de voi și vă susținem!” este mesajul făcut public de primarul Sibiului, Astrid Fodor.

Edilul Municipiului a mulțumit echipei sibiene și pentru faptul că s-a alăturat campaniei demarate de către Spitalul Clinic de Psihiatrie. Fotbaliștii și staff-ul FC Hermannstadt au purtat tricourile personalizate ale acestei campanii, înainte de începerea partidei de pe ”Municipal”.

”Vă mulțumesc și vă felicit și pentru faptul că v-ați alăturat campaniei demarate de Consiliul Județean Sibiu, prin Spitalul Clinic de Psihiatrie Sibiu pentru susținerea sănătății mintale, sportul fiind un excelent instrument pentru aceasta. Primăria Sibiu este parteneră în această campanie și susținem practicarea sportului de masă prin investiții în obiective publice și prin finanțarea evenimentelor dedicate sportului și mișcării pentru sănătate. Prin urmare, sibienii au multe posibilități să practice sportul atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea mintală. Sprijinim proiectele dedicate sănătății mintale și prin alte instrumente – anul acesta, în cazul Agendei Educaționale, am introdus ca tematică obligatorie educația pentru sănătate mintală și viață echilibrată a elevilor și tinerilor. Aceasta pentru că pentru că o comunitate sănătoasă, fizic și mintal, poate duce Sibiul mai departe!” se mai arată în mesajul lui Astrid Fodor.

Mesajul campaniei și dus mai departe de jucătorii lui Dorinel Munteanu a fost: „Jocul nu e doar pe teren. E și în mintea ta.”