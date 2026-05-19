Asociația Animal Life Sibiu susține că sterilizarea rămâne cea mai eficientă metodă de reducere a abandonului animalelor și a suprapopulării adăposturilor. În 2025, organizația a realizat un total de 1.676 de sterilizări gratuite sau subvenționate în Sibiu și în localitățile din județ.

Campaniile au fost organizate atât în mediul urban, cât și în localități rurale, unde accesul la servicii veterinare este mai redus, iar numărul animalelor nesterilizate rămâne foarte mare.

Campanii ample la Tălmaciu și Rășinari

Una dintre cele mai mari campanii a avut loc la Tălmaciu, în perioada 28-30 martie 2025, când au fost sterilizate 271 de animale, dintre care 161 de câini și 110 pisici.

O altă campanie importantă s-a desfășurat la Rășinari, între 17 și 20 iulie 2025. În doar câteva zile, medicii veterinari și voluntarii au sterilizat 360 de animale: 184 de pisici și 176 de câini.

Potrivit Animal Life, interesul oamenilor pentru astfel de campanii a fost foarte mare, iar programările s-au ocupat rapid.

Maratonul Sibiu a finanțat sute de sterilizări

O parte importantă dintre intervențiile realizate anul trecut au fost finanțate prin fondurile strânse la Maratonul Internațional Sibiu.

Între 15 iulie și 20 septembrie 2025, Animal Life a desfășurat o campanie în cabinete veterinare partenere, în urma căreia au fost sterilizate încă 425 de animale.

Asociația spune că astfel de proiecte nu ar putea exista fără implicarea comunității și fără donațiile primite.

Peste 5.000 de pui care nu vor ajunge abandonați

Potrivit calculelor făcute de Animal Life, sterilizarea femelelor incluse în campaniile din 2025 poate preveni apariția a peste 5.000 de pui într-un singur an.

Reprezentanții organizației explică faptul că o singură pisică poate avea mai multe serii de pui anual, iar câinii se înmulțesc rapid în comunitățile fără control.

„Fiecare sterilizare înseamnă mai puțină suferință și mai puține animale abandonate”, transmit voluntarii.

Cererea este mult mai mare decât resursele disponibile

Pe lângă campaniile mari, Animal Life a continuat pe tot parcursul anului sterilizările gratuite sau subvenționate pentru persoane cu venituri reduse.

În total, alte 620 de animale au fost sterilizate în cabinete veterinare partenere.

Asociația spune însă că solicitările sunt mult mai numeroase decât posibilitățile financiare disponibile și că este nevoie de programe constante pentru a produce schimbări reale pe termen lung.