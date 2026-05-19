Pe scurt: Descoperă Palatul ASTRA, mitologia nordică și poveștile orașului la Noaptea Muzeelor 2026, într-un program special pregătit de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu marchează Noaptea Muzeelor 2026 cu o serie de evenimente gratuite, sâmbătă, 23 mai, dedicate istoriei, patrimoniului și lecturii, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Prima activitate, „Comori astriste: incursiune în istorie la Palatul ASTRA”, are loc între orele 14:00 și 16:00 și constă în vizite ghidate în sediul istoric al bibliotecii (corp A).

Istoricul Răzvan C. Pop, alături de cercetătorii Bogdan Andriescu și Silviu Bunea, vor prezenta publicului obiecte și documente expuse în Muzeul Asociațiunii, în cadrul proiectului „Case Deschise Sibiu” și sub egida Anului Cultural ASTRA 165. Participanții vor putea descoperi detalii despre trecutul clădirii și moștenirea culturală astristă.

De la ora 18:00 la 19:00, copiii cu vârste între 6 și 10 ani sunt invitați la atelierul interactiv „Dincolo de fiorduri: incursiune în mitologia nordică”. Activitatea se desfășoară la Compartimentul de Carte pentru Copii și Tineret (corp B, etaj 1), sub îndrumarea bibliotecarelor Ana Coca și Alexandrina Aldea. Cei mici vor explora universul mitologiei nordice prin lecturi și povești cu zei, eroi și creaturi fantastice.

Seara, între orele 21:00 și 22:00, istoricul sibian Răzvan C. Pop va ghida turul nocturn „Poveștile Parcului ASTRA”. Participanții vor porni de pe aleea din fața sediului istoric al bibliotecii (corp A) și vor descoperi spațiile urbane ale parcului central, într-o plimbare menită să aducă în prim-plan istoria și identitatea locală.

„Noaptea Muzeelor este, pentru Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, mai mult decât o serie de activități culturale. Acest moment ne oferă o bună ocazie de a prezenta comunității un spațiu încărcat de memorie și identitate locală, definitoriu pentru istoria românilor din Transilvania. Ne dorim ca vizitatorii să descopere Palatul ASTRA dincolo de rolul său de bibliotecă: loc al întâlnirilor dintre oameni, idei și generații, unde istoria orașului continuă să trăiască prin fiecare sală, fiecare obiect și fiecare poveste împărtășită”, a declarat Răzvan C. Pop, directorul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

Participarea la toate activitățile este gratuită. Programul complet al locațiilor deschise cu ocazia Nopții Muzeelor la Sibiu poate fi consultat aici.