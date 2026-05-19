Pe scurt: Un nou ghid standardizează avizul medical pentru șoferii cu diabet din România. Regula esențială: nu urci la volan cu glicemia sub 90 mg/dl.

Sute de mii de șoferi din România care suferă de diabet trebuie să solicite anual un aviz medical specializat pentru obținerea sau reînnoirea permisului auto.

Pentru a elimina confuziile și diferențele de practică la nivel național, Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (SRDNBM) a lansat „Ghidul privind eliberarea avizului diabetologic pentru obținerea sau menținerea permisului de conducere la persoanele cu diabet, ediția 2026”.

Potrivit Libertatea, documentul introduce un formular unic, standardizat la nivel național, care va înlocui toate adeverințele și formularele eliberate anterior de medici în mod individual.

Inițiativa aparține unui grup de lucru din cadrul SRDNBM, sub coordonarea dr. Dana Bălan, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice din Râmnicu Vâlcea. Aceasta a explicat că, până acum, fiecare medic elibera avizul diabetologic pe un document diferit, ceea ce genera confuzie atât pentru pacienți, cât și pentru comisiile de examinare auto.

„Ghidul practic standardizează documentul eliberat de medicul curant, astfel încât pacientul din oricare colț al țării are același document pe care îl duce la comisia finală de examinare”, a precizat doctorul Bălan.

Noul document va purta denumirea oficială de „Aviz” și va putea fi descărcat în format Word de pe site-ul societății, urmând să fie implementat în cabinetele medicale din toată țara.

Dr. Dana Bălan a subliniat că avizul diabetologic este obligatoriu atât pentru șoferii profesioniști, cât și pentru cei neprofesioniști (categoria B, uz personal). Cu toate acestea, mulți pacienți nu respectă această cerință și se prezintă direct la medicul de familie pentru reînnoirea actelor, evitând consultul diabetologic.

„Comisia, în momentul în care are un pacient cu diabet care se prezintă acolo pentru fișa auto, ar trebui să-i spună pacientului: «Dom’le, ai diabet, ar trebui să aduci de la medicul specialist un aviz diabetologic conform legii»”, a explicat medicul.

Ghidul vine în sprijinul șoferilor cu diabet zaharat de tip 1 sau tip 2, atât pentru cei care conduc în scop personal, cât și pentru cei care practică șofatul la nivel profesional. Documentul stabilește reguli clare privind monitorizarea stării de sănătate și condițiile în care permisul poate fi menținut sau retras.

Reguli stricte privind glicemia și incompatibilitatea cu șofatul

Unul dintre cele mai importante aspecte introduse de ghid este regula privind pragul minim de glicemie înainte de a porni la drum.

„Trebuie să-și verifice glicemia înainte de a urca la volan. Dacă are glicemie sub 90, mănâncă ceva, mai stă… înainte de a urca la volan. Ideal e să-și ia o glicemie și așa trebuie făcut”, a explicat doctorul Bălan.

Aceasta a subliniat că riscul de hipoglicemie este mult mai mare la pacienții cu diabet de tip 1, dar și cei cu tip 2 trebuie să fie atenți, mai ales dacă urmează tratamente cu risc de scădere a glicemiei.

Ghidul prevede și situațiile în care dreptul de a conduce poate fi retras definitiv. Printre acestea se numără hipoglicemiile frecvente (mai mult de două episoade acute cu glicemie sub 70 mg/dl pe an), complicațiile invalidante precum neuropatia (pierderea sensibilității la nivelul picioarelor, ceea ce poate afecta controlul pedalei), amputațiile de degete, accidentele vasculare sau retinopatia severă care afectează vederea.

Un aspect pozitiv remarcat de specialiști este responsabilitatea de care dau dovadă mulți foști șoferi profesioniști sau taximetriști, care, în momentul în care vederea le este afectată de retinopatie și urmează tratamente cu laser, merg singuri și își predau permisele auto.

Ghidul a fost elaborat de o echipă extinsă din cadrul Task Force – Politici și Standarde în Ambulatoriu, sub coordonarea dr. Dana Bălan, cu participarea unor specialiști din București, Iași, Craiova, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Ploiești, Slatina, Drobeta Turnu Severin și Cluj-Napoca. Documentul a fost completat cu adnotările Consiliului Director al Societății Române de Diabet.

În Sibiu, au avut loc acțiuni de depistare gratuită a diabetului și testare a glicemiei, ceea ce subliniază importanța monitorizării regulate a acestei afecțiuni pentru siguranța rutieră.