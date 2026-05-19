Pe scurt: Elevii din Sibiu, Mediaș și Miercurea Sibiului au participat la simulări și jocuri interactive despre siguranța rutieră, alături de polițiști.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au organizat luni, 18 mai 2026, acțiuni de educație rutieră dedicate elevilor din mai multe unități de învățământ din județ, în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, desfășurată între 18 și 24 mai.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, activitățile fac parte din „Concepția Poliției Române pentru Educație Rutieră” și Planul Național de Măsuri „Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști”.

Acțiunile au fost coordonate de polițiștii Serviciului Rutier Sibiu, împreună cu Biroul Rutier Mediaș și Poliția Orașului Miercurea Sibiului, având ca scop promovarea unui comportament preventiv și creșterea gradului de siguranță rutieră în rândul copiilor și tinerilor.

Evenimentele s-au desfășurat la Școala Gimnazială Șeica Mare, Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș și Liceul Tehnologic „Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului. În total, 315 elevi din clasele I-IX, 9 cadre didactice și 2 conducători ai microbuzelor școlare au participat la activități.

Participanții au primit informații despre traversarea corectă a drumului public, regulile de circulație pentru pietoni, utilizarea în siguranță a bicicletelor, trotinetelor electrice și rolelor, precum și despre semnalizarea rutieră.

De asemenea, elevii au fost informați cu privire la riscurile și consecințele consumului de alcool sau substanțe psihoactive, fiind discutate și aspecte privind siguranța transportului cu microbuzele școlare, atât din perspectiva șoferilor, cât și a pasagerilor.

Activitățile au avut un caracter interactiv, elevii fiind implicați în simulări de traversare corectă a străzii, exerciții de identificare a indicatoarelor rutiere, jocuri educative și quiz-uri tematice. Pentru elevii de liceu au fost prezentate materiale video cu tematică preventivă, ilustrând consecințele accidentelor rutiere și importanța unui comportament responsabil în trafic.

Prin aceste acțiuni, polițiștii sibieni urmăresc formarea unor deprinderi corecte și responsabile în trafic și dezvoltarea conduitei preventive de la vârste fragede. Șoferi prinși beți la Sibiu și Mediaș au fost de asemenea în atenția polițiștilor în această perioadă, în contextul campaniei de siguranță rutieră.