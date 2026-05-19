Pe scurt: Un radar cu cameră video funcționează non-stop pe una dintre cele mai aglomerate intersecții din Sibiu. Sistemul va fi extins și pe alte străzi din oraș.

Primăria Sibiu a montat, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, un sistem radar cu cameră video pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Vasile Cârlova, potrivit Primăriei Sibiu. Această intersecție este cunoscută pentru traficul intens și pentru numărul ridicat de accidente cauzate de viteză excesivă sau neadaptată condițiilor de trafic.

Proiectul, lansat ca pilot în săptămâna 11–17 mai 2026, urmărește creșterea siguranței rutiere într-unul dintre cele mai circulate puncte din municipiu. Municipalitatea a intervenit anterior în zonă prin semaforizare și reorganizarea circulației, însă datele privind accidentele au determinat implementarea unui sistem suplimentar de monitorizare.

Noul sistem radar monitorizează permanent viteza autovehiculelor, atât ziua cât și noaptea, și are rolul de a descuraja depășirea limitelor legale de viteză. Potrivit specialiștilor în siguranță rutieră, combinarea camerelor video cu senzorii radar permite detectarea rapidă a comportamentelor periculoase în trafic și crește capacitatea de monitorizare chiar și în condiții de vreme nefavorabilă sau vizibilitate redusă.

Dispozitivul stochează imagini video HD și date statistice despre trafic, oferind informații precise despre vehiculele care tranzitează intersecția. Aceste date pot fi folosite de autorități pentru analize și pentru luarea unor măsuri suplimentare de siguranță.

Sistemul funcționează non-stop, inclusiv pe timp de noapte, și vizează reducerea riscului de accidente, în special în contextul traficului intens din această zonă urbană.

Primăria Sibiu a anunțat că această măsură va fi extinsă și pe alte străzi din oraș, pentru a crește protecția participanților la trafic.

”Primăria Municipiului Sibiu și Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu fac apel către toți conducătorii auto să respecte limitele legale de viteză, semnalizarea rutieră și regulile de circulație, pentru protecția lor și a tuturor participanților la trafic. Siguranța rutieră reprezintă o responsabilitate comună, iar reducerea vitezei în zonele aglomerate poate preveni accidente grave și salvează vieți”, explică reprezentanții primăriei Sibiu.

Acțiuni similare de monitorizare a vitezei cu radare au fost desfășurate și pe alte artere importante din județ, după cum arată și controalele poliției pe DN1.