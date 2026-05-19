FC Hermannstadt a pus la vânzare biletele pentru manșa tur a ”barajului” cu FC Voluntari, care se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 17.30, la Sibiu.

Dacă tichetele pentru ultimul meci din play-out, cel cu FCSB au avut prețuri duble, pentru ”barajul” cu Voluntari, costul acestora revine la normal.

Astfel, prețul diferă în funcție de zona de pe ”Municipal”: 50 lei la Tribuna 1, 40 lei la Tribuna 2 și 20 lei la peluză.

Abonații își păstrează locurile și vor avea acces la fel ca în sezonul regular și Play-Out.

Bilete se vând de marți pe platforma Bilete.ro.

Tichetele pentru meciul FC Hermannstadt – FC Voluntari se vor comercializa și la casa de bilete a Stadionului Municipal din Sibiu, după următorul program:

Program casa de bilete:

-Vineri, 22 mai, între 14.00 – 18.00

-Sâmbătă, 23 mai, între 14.00 – 18.00

-Duminică, 24 mai, de la ora 14:30