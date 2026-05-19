Pe scurt: Un sistem robotic de ultimă generație pentru neurochirurgie a fost instalat la MedLife Polisano Sibiu, oferind intervenții cu precizie submilimetrică și tehnologii integrate unice în sistemul privat.

Spitalul MedLife Polisano din Sibiu a fost dotat cu unul dintre cele mai avansate sisteme de neurochirurgie robotică din România, în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro, potrivit MedLife.

Această infrastructură tehnologică integrează robotică, neuronavigație, imagistică intraoperatorie și neuromonitorizare într-un ecosistem dedicat intervențiilor craniene și spinale, permițând medicilor să efectueze operații extrem de complexe cu o precizie submilimetrică.

Noul sistem funcționează similar unui GPS pentru chirurgie, oferind vizualizare în timp real a structurilor anatomice și monitorizarea exactă a instrumentelor chirurgicale. În special în intervențiile cerebrale complexe, unde fiecare milimetru contează, tehnologia ajută la protejarea structurilor neurologice esențiale și la reducerea riscurilor intraoperatorii.

„Investițiile în tehnologie avansată reprezintă o direcție strategică pentru dezvoltarea Spitalului MedLife Polisano și pentru consolidarea poziției sale ca centru de referință în neurochirurgie. Prin această infrastructură integrată, avem posibilitatea de a aborda cazuri cu un grad ridicat de complexitate și de a facilita accesul pacienților la soluții terapeutice aliniate la standardele actuale din marile centre medicale europene, însă la costuri mult mai accesibile”, a declarat Ștefan Lungu, directorul Spitalului MedLife Polisano Sibiu.

Platforma instalată la Sibiu include neuronavigația StealthStation S8, sistemul imagistic intraoperator O-arm și sistemul robotic de ghidare craniană Stealth Autoguide™, acesta din urmă fiind disponibil în foarte puține centre din România și unic în sistemul privat. Aceste tehnologii permit personalizarea fiecărei intervenții în funcție de anatomia pacientului și oferă chirurgilor un control sporit și stabilitate pe durata operațiilor.

Componenta robotică este completată de un ecograf intraoperator BK Aktiv cu funcții de fuziune imagistică și de o platformă avansată de neuromonitorizare intraoperatorie, capabilă să monitorizeze în timp real funcțiile neurologice esențiale – motorii, senzitive, auditive sau vizuale. Echipamentele pentru endoscopie craniană, radiofrecvență și criochirurgie extind posibilitățile de abordare minim invazivă pentru o gamă largă de patologii complexe.

Prin această integrare, echipa multidisciplinară Brain Team din cadrul Spitalului MedLife Polisano poate interveni inclusiv în zone extrem de sensibile ale creierului, menținând un control ridicat asupra structurilor neurologice esențiale.

„Neurochirurgia este una dintre specialitățile în care tehnologia poate schimba radical siguranța și precizia actului medical. Sistemele pe care le folosim astăzi ne permit să avem în permanență control asupra poziției instrumentelor chirurgicale și să navigăm cu mare acuratețe în raport cu structurile critice ale creierului. Integrarea roboticii cu neuronavigația și neuromonitorizarea ne ajută să abordăm intervenții din ce în ce mai complexe, în condiții mai sigure pentru pacient și cu o recuperare mai rapidă”, a declarat Dr. Claudiu Matei, medic primar neurochirurg și coordonatorul Brain Team.

Investiția de la Sibiu completează expertiza Grupului MedLife în chirurgia robotică, rețeaua operând în prezent șapte sisteme robotice chirurgicale la nivel național. MedLife a dezvoltat în aproape trei decenii cea mai extinsă rețea de clinici, laboratoare medicale, spitale generale și specializate din România, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Compania, listată la Bursa de Valori București, a investit constant în tehnologie și infrastructură, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem medical modern și la crearea de locuri de muncă. În perioada pandemiei, MedLife a avut un rol important în monitorizarea și cercetarea epidemiologică la nivel național. Rețeaua continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale și să extindă accesul la tehnologii medicale avansate.

Spitalul MedLife Polisano Sibiu a mai fost implicat în intervenții medicale de referință, precum operația de salvare a unui bărbat cu tumoare cerebrală și tratamente minim invazive pentru pacienți cu afecțiuni oncologice.

