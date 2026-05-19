Circulația este blocată, marți seara, pe DN7, între Sibiu și Râmnicu Vâlcea, ca urmare a producerii unui eveniment rutier la Bujoreni. Un camion s-a răsturnat peste o mașină.

UPDATE

Traficul a fost deblocat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au fost solicitați să intervină, marți seara, la un accident rutier produs pe DN7, pe raza localității Bujoreni.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din județul Covasna, în timp ce conducea un ansamblu auto încărcat cu băuturi energizante, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se peste un autoturism parcat în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Traficul rutier în zona producerii accidentului este blocat temporar, pentru a permite intervenția echipajelor specializate și efectuarea operațiunilor de degajare a carosabilului.

Pentru autoturisme, ruta alternativă recomandată este pe DJ703L – Râmnicu Vâlcea – Dăești – Călimănești.

IPJ recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren și să manifeste prudență sporită la volan.