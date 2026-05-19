Circulația este blocată, marți seara, pe DN7, între Sibiu și Râmnicu Vâlcea, ca urmare a producerii unui eveniment rutier la Bujoreni. Un camion s-a răsturnat peste o mașină.
UPDATE
Traficul a fost deblocat.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au fost solicitați să intervină, marți seara, la un accident rutier produs pe DN7, pe raza localității Bujoreni.
„Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din județul Covasna, în timp ce conducea un ansamblu auto încărcat cu băuturi energizante, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se peste un autoturism parcat în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.
Traficul rutier în zona producerii accidentului este blocat temporar, pentru a permite intervenția echipajelor specializate și efectuarea operațiunilor de degajare a carosabilului.
Pentru autoturisme, ruta alternativă recomandată este pe DJ703L – Râmnicu Vâlcea – Dăești – Călimănești.
IPJ recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren și să manifeste prudență sporită la volan.
Ultima oră
- Șofer din Ocna Sibiului condamnat la ani grei de închisoare: a condus fără permis acum 10 minute
- Hoți de catalizatoare reținuți de poliție la Miercurea Sibiului și Dobârca: cum acționau / video acum 14 minute
- Zeci de sibieni revoltați din cauza unui nou proiect imobiliar în Sibiu: „Am plătit un preț mai mare ca să am soare” acum 18 minute
- Întâlnire „de gradul zero” la o grădiniță din Sibiu: prichindeii au descoperit cum e să fii polițist / foto acum 40 de minute
- Percheziții în Sibiu și alte 9 județe: acuzații de evaziune fiscală și fals în înscrisuri / video acum o oră