Pe scurt: Montarea plaselor de retenție pe Valea Oltului avansează rapid, vizând creșterea siguranței rutiere pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale.

Lucrările de montare a plaselor și barierelor de retenție pe DN 7 – Valea Oltului au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 60%, potrivit Mediafax, care citează reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Aceste intervenții sunt menite să crească siguranța rutieră pe unul dintre cele mai circulate sectoare de drum național din România, prin reducerea riscului de căderi de pietre de pe versanți. Reprezentanții DRDP Craiova au transmis că investițiile sunt realizate constant pentru a oferi un plus de protecție participanților la trafic.

„Investim permanent în creșterea siguranței rutiere pe unul dintre cele mai importante și circulate sectoare de drum național din România, prin lucrări menite să reducă riscul căderilor de pietre de pe versanți și să ofere un plus de protecție participanților la trafic”, au declarat oficialii DRDP Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Lucrările fac parte dintr-un set de măsuri de protecție implementate pe sectorul DN 7 – Valea Oltului, o arteră rutieră intens tranzitată, unde în trecut au existat probleme cauzate de desprinderi de roci de pe versanți. Acest tip de intervenții a devenit necesar după mai multe incidente care au afectat traficul și siguranța șoferilor.

Reprezentanții DRDP Craiova au subliniat că siguranța participanților la trafic rămâne o prioritate, iar lucrările continuă într-un ritm susținut. Proiectul urmărește să reducă semnificativ riscul de accidente provocate de căderile de pietre, pe un tronson esențial pentru legătura rutieră între sudul și centrul țării.