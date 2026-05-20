Municipalitatea a publicat lista intermediară ce cuprinde proiectele care pot fi finanțate prin Agenda Educațională a Sibiului. Sunt 20 de proiecte, toate având ca temă principală sănătatea mintală a copiilor și tinerilor din oraș.

Agenda Educațională a Municipiului Sibiu are ca tematică prioritară sănătatea mintală a copiilor și tinerilor, recunoscută ca un element fundamental pentru dezvoltarea lor armonioasă și pentru formarea unei generații autonome, responsabile și capabile să își valorifice pe deplin potențialul creativ, artistic, personal și social. Conform Ghidului, creșterea numărului de elevi care se confruntă cu dificultăți emoționale și psihologice accentuează nevoia unor intervenții educaționale coerente, care să susțină echilibrul emoțional, prevenirea problemelor mintale și dezvoltarea rezilienței. În acest context, Municipiul Sibiu și-a asumat ca prioritate centrală sprijinirea proiectelor educaționale dedicate bunăstării emoționale a tinerilor

Lista proiectelor care au întrunit punctajul minim de 60 de puncte, în cadrul sesiunii de selecție publică, a fost publicată în 20 mai și cuprinde 20 de proiecte.

Printre acestea se regăsesc: Educație prin șah în școală (Asociația Club Sportiv Smart Chess Sibiu), Ritmul Sufletului (Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc Ardealul), Imagine Art Festival-Music Edition (Asociația Aripi pentru Succes), Radar AI (Asociația Avans Proiect), Bine cu Mine, Bine cu Noi (Asociația Educație din Inimă), CineMind (Asociația Prichindeii Caragiale), Inimi în Mișcare (Fundația Polisano) și ROCRED Sibiu 3.0 (Fundația Mitichi).

Lista completă poate fi analizată AICI:

Nr. Crt. Solicitant Denumire proiect 1 Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc Ardealul Ritmul Sufletului 2 Asociația Aripi pentru Succes Imagine Art Festival-Music Edition 3 Asociația AVANS PROIECT Radar AI 4 Asociația Club Sportiv Smart Chess Sibiu Educație prin șah în școală 5 Asociația Clubul Sportiv Young Till Death Dansul – minte sănătoasă 6 Asociația Conexiuni Deșeul ca resursă 7 Asociația Culturală Play Pune mâna pe chitară în școală 8 Asociația de Bun Gust „Spune NU. Rămâi TU” 9 Asociația de părinți Speranța 2015 Opt-imus RoboHub 10 Asociația DIA.LOGOS „Pubertatea în echilibru – educație emoțională și relații sănătoase în comunitatea școlară” 11 Asociația Digital Generation Împreună pentru echilibru 12 Asociația Educație din Inimă „Bine cu Mine, Bine cu Noi” 13 Asociația Florescu-Fernandez & Friends Eu sunt sunet 14 Asociația Județeană de Fotbal Sibiu Educație și natură în jurul fotbalului 15 Asociația Părinților Județ Sibiu – ASPASIB Școli sănătoase pentru suflete frumoase 16 Asociația Prichindeii Caragiale CineMind 17 Asociația Profesorilor Iorga ProfAS „Din generație în generație – 50 de ani de poveste” 18 Asociația Spitalului Clinic de Psihiatrie dr. Gh. PREDA SIBIU Împreună pentru prietenie – sănătatea mintală contează! 19 Fundația Mitichi ROCRED Sibiu 3.0 20 Fundația Polisano Inimi în Mișcare

Valoarea maximă de finațare a unui proiect va fi de 30.000 de lei. Contribuția din partea beneficiarului trebuie să fie de minim 15% din valoarea totală a finanțării alocate.

Contestațiile pot fi depuse în perioada 20 mai – 22 mai 2026 pe e-mail, la adresa: decont.agende2@sibiu.ro. Termenul limită de depunere a contestațiilor este 22 mai 2026, ora 13:00.

