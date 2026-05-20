Municipalitatea a publicat lista intermediară ce cuprinde proiectele care pot fi finanțate prin Agenda Educațională a Sibiului. Sunt 20 de proiecte, toate având ca temă principală sănătatea mintală a copiilor și tinerilor din oraș. 

Agenda Educațională a Municipiului Sibiu are ca tematică prioritară sănătatea mintală a copiilor și tinerilor, recunoscută ca un element fundamental pentru dezvoltarea lor armonioasă și pentru formarea unei generații autonome, responsabile și capabile să își valorifice pe deplin potențialul creativ, artistic, personal și social. Conform Ghidului,  creșterea numărului de elevi care se confruntă cu dificultăți emoționale și psihologice accentuează nevoia unor intervenții educaționale coerente, care să susțină echilibrul emoțional, prevenirea problemelor mintale și dezvoltarea rezilienței. În acest context, Municipiul Sibiu și-a asumat ca prioritate centrală sprijinirea proiectelor educaționale dedicate bunăstării emoționale a tinerilor 

Lista proiectelor care au întrunit punctajul minim de 60 de puncte, în cadrul sesiunii de selecție publică, a fost publicată în 20 mai și cuprinde 20 de proiecte. 

Printre acestea se regăsesc: Educație prin șah în școală (Asociația Club Sportiv Smart Chess Sibiu), Ritmul Sufletului (Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc Ardealul), Imagine Art Festival-Music Edition (Asociația Aripi pentru Succes), Radar AI (Asociația Avans Proiect), Bine cu Mine, Bine cu Noi (Asociația Educație din Inimă), CineMind (Asociația Prichindeii Caragiale), Inimi în Mișcare (Fundația Polisano) și ROCRED Sibiu 3.0 (Fundația Mitichi). 

Nr. Crt.SolicitantDenumire proiect
1Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc ArdealulRitmul Sufletului
2Asociația Aripi pentru SuccesImagine Art Festival-Music Edition
3Asociația AVANS PROIECTRadar AI
4Asociația Club Sportiv Smart Chess SibiuEducație prin șah în școală
5Asociația Clubul Sportiv Young Till DeathDansul – minte sănătoasă
6Asociația ConexiuniDeșeul ca resursă
7Asociația Culturală PlayPune mâna pe chitară în școală
8Asociația de Bun Gust„Spune NU. Rămâi TU”
9Asociația de părinți Speranța 2015Opt-imus RoboHub
10Asociația DIA.LOGOS„Pubertatea în echilibru – educație emoțională și relații sănătoase în comunitatea școlară”
11Asociația Digital GenerationÎmpreună pentru echilibru
12Asociația Educație din Inimă„Bine cu Mine, Bine cu Noi”
13Asociația Florescu-Fernandez & FriendsEu sunt sunet
14Asociația Județeană de Fotbal SibiuEducație și natură în jurul fotbalului
15Asociația Părinților Județ Sibiu – ASPASIBȘcoli sănătoase pentru suflete frumoase
16Asociația Prichindeii CaragialeCineMind
17Asociația Profesorilor Iorga ProfAS„Din generație în generație – 50 de ani de poveste”
18Asociația Spitalului Clinic de Psihiatrie dr. Gh. PREDA SIBIUÎmpreună pentru prietenie – sănătatea mintală contează!
19Fundația MitichiROCRED Sibiu 3.0
20Fundația PolisanoInimi în Mișcare

Valoarea maximă de finațare a unui proiect va fi de 30.000 de lei. Contribuția din partea beneficiarului trebuie să fie de minim 15% din valoarea totală a finanțării alocate.

Contestațiile pot fi depuse în perioada 20 mai – 22 mai 2026 pe e-mail, la adresa: decont.agende2@sibiu.ro. Termenul limită de depunere a contestațiilor este 22 mai 2026, ora 13:00.

