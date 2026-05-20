Pe scurt: Mulți șoferi cred că verdele la semafor le garantează trecerea, dar blocarea intersecției poate aduce amenzi mari și puncte de penalizare.

Tot mai mulți șoferi din Belgia sunt sancționați pentru că blochează intersecțiile, chiar dacă au intrat pe culoarea verde a semaforului.

Potrivit Libertatea, această greșeală este frecventă și în România, unde Codul Rutier prevede sancțiuni similare pentru blocarea circulației în intersecții.

În provincia Limburg din Belgia, poliția a observat că mulți șoferi, în special în condiții de trafic intens, intră în intersecție pe verde, dar rămân blocați din cauza coloanei de mașini din față.

„Observăm că șoferii, în condiții de trafic intens, trec adesea în grabă pe verde și ajung să se oprească în mijlocul intersecției deoarece se lovesc de coloana de mașini din față”, a transmis poliția din Limburg

Autoritățile avertizează că acest comportament provoacă blocaje suplimentare și ambuteiaje, iar șoferii riscă amendă dacă blochează intersecția.

Codul Rutier belgian stabilește că, „chiar dacă semafoarele permit trecerea, un conducător auto nu are voie să intre într-o intersecție atunci când traficul este atât de aglomerat încât este probabil să fie nevoit să oprească în intersecție și astfel să împiedice sau să blocheze traficul transversal”. Poliția subliniază că zona centrală a intersecției trebuie lăsată liberă, chiar și pe verde: „Poți înainta doar atunci când ești sigur că vei putea traversa intersecția fără să rămâi blocat”.

Codul Rutier din România prevede sancțiuni pentru blocarea intersecției, chiar și pe verde

Și în România, șoferii pot primi amendă dacă blochează intersecția, indiferent că au intrat pe culoarea verde a semaforului. Conform OUG 195/2002, este interzis să pătrunzi într-o intersecție dacă, din cauza aglomerației, există riscul să rămâi blocat și să încurci circulația celorlalți participanți la trafic atunci când semaforul lor se face verde. Articolul 102 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 prevede:

„Constituie contravenție și se sancționează […] pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției.”

Dacă un polițist surprinde un șofer blocând intersecția sau dacă fapta este înregistrată de camerele de supraveghere, sancțiunile sunt aplicate conform legii. Fapta se încadrează, de regulă, în clasa a III-a de sancțiuni, adică între 6 și 8 puncte-amendă, la care se adaugă 4 puncte de penalizare.

Dacă blocarea intersecției duce la producerea unui accident, la împiedicarea circulației unui vehicul de urgență sau la blocarea transportului public, polițistul poate aplica o amendă mai mare și poate dispune măsuri suplimentare, inclusiv ridicarea mașinii sau reținerea permisului, în funcție de consecințe.

Pentru a evita sancțiunile, șoferii trebuie să se asigure că pot traversa complet intersecția înainte de a pătrunde în aceasta. Semaforul verde nu oferă dreptul automat de a intra, dacă traficul este blocat.

În prezent, un punct de amendă valorează 202,5 lei, însă de la 1 iulie 2026 acesta va crește la 216,2 lei.

Clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere vor fi ajustate astfel:

Clasa I: 432,50 – 648,75 lei

Clasa a II-a: 865,00 – 1.081,25 lei

Clasa a III-a: 1.297,50 – 1.730 lei

Clasa a IV-a: 1.946,25 – 4.325 lei

Clasa a V-a (pentru persoane juridice): 4.541,25 – 21.625 lei

Astfel, amenzile pentru blocarea intersecției vor crește semnificativ, iar șoferii care nu respectă regulile riscă sancțiuni mai mari. Pentru a evita astfel de situații, este esențial ca șoferii să fie atenți la aglomerație și să nu pătrundă în intersecție decât dacă pot traversa complet.

În contextul creșterii numărului de camere de supraveghere și al controalelor rutiere, precum instalarea de radare cu cameră video pe șoselele din Sibiu, riscul de a fi sancționat pentru blocarea intersecției devine tot mai mare.