Asociația Animal Life Sibiu a continuat în 2025 investițiile în modernizarea adăposturilor pentru câini și pisici, în timp ce sute de animale și-au găsit familii adoptive în România și în străinătate.

Raportul anual al organizației arată că îmbunătățirea condițiilor din adăposturi a devenit o necesitate, în contextul în care numărul animalelor salvate rămâne ridicat de la an la an.

Adăpostul de câini a fost modernizat

În cursul anului trecut, Animal Life a realizat lucrări importante la adăpostul pentru câini. Cele mai vizibile investiții au fost construirea unor acoperișuri peste țarcurile exterioare, pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi extreme sau precipitații.

Voluntarii spun că noile amenajări au îmbunătățit considerabil condițiile pentru câinii aflați în adăpost și au redus problemele generate de umezeală și noroi.

„Salonul de pisici” a fost extins și reamenajat

Și spațiul destinat pisicilor a trecut prin lucrări de modernizare în 2025. Reprezentanții asociației spun că „Salonul de pisici” a fost reamenajat pentru a oferi condiții mai bune atât animalelor sănătoase, cât și celor aflate în carantină sau recuperare.

Printre investițiile realizate se numără amenajarea unei voliere exterioare, mobilier nou, spații suplimentare pentru socializare și dotări necesare pentru întreținerea zilnică a adăpostului.

Aproape 400 de animale au fost adoptate

Potrivit raportului pe 2025, un total de 399 de animale au fost adoptate anul trecut.

O parte dintre adopții au avut loc în România, însă Animal Life colaborează și cu organizații din Germania și Finlanda, unde ajung multe dintre animalele salvate la Sibiu.

Câini bătrâni și animale cu handicap au primit o nouă șansă

Printre cele mai emoționante adopții ale anului se află cele ale unor câini care au petrecut ani întregi în adăpost.

Gina a fost adoptată după cinci ani, iar alți câini, precum Keano, Lucy și Lilou, și-au găsit familii după aproximativ trei ani petrecuți în grija asociației.

Voluntarii spun că și animalele cu handicap sau probleme medicale au reușit să își găsească familii.