Pe scurt: Două accidente grave cu cai au avut loc în județul Sibiu, iar expertul Ionel Bucur atrage atenția asupra riscurilor cauzate de neglijența oamenilor. Animalele nu sunt agresive, dar pot reacționa imprevizibil la stimuli neașteptați.

Ionel Bucur, maestru al sportului și unul dintre cei mai experimentați antrenori de echitație din România, a atras atenția asupra riscurilor la care se expun cei care nu acordă suficientă atenție și grijă cailor.

Declarațiile sale vin după două accidente grave petrecute în județul Sibiu în ultimele 24 de ore, când o femeie însărcinată și un bărbat au ajuns în stare critică la spitalele din Sibiu și Târgu Mureș. Potrivit Agerpres, antrenorul de la Clubul Sportiv Municipal Sibiu a subliniat că accidentele au avut la bază neglijența și lipsa de atenție a oamenilor.

„În primul rând este o neglijență și neatenție. Ca să eviți, trebuie să te gândești înainte că se poate întâmpla. Caii noștri sunt antrenați zilnic”, a declarat Ionel Bucur.

Conform acestuia, caii sunt animale extrem de sensibile, reacționând rapid la zgomote, mișcări bruște, animale sau mașini.

„Asta îl caracterizează pe cal: este foarte sensibil și se sperie. De asta, în libertate, el are 500-600 de kilograme, dar preferă să fugă decât să se apere, fiind dotat natural cu abilități de alergător. Orice lucru din preajmă care nu este ceva natural îl sperie. Și caii noștri care sunt antrenați, tot timpul ei sunt atenți la mișcările din jur, la o pisică, o vrabie, un porumbel, un câine. Pentru că sunt antrenați, noi nu avem probleme de genul acesta. În momentul în care un cal se sperie, este vorba despre o panică a calului respectiv”, a explicat Bucur.

El a precizat că instinctul natural al calului este fuga, chiar dacă animalul are o forță impresionantă. Acesta a explicat că este dificil să ții un mânz mic, darmite un cal care are 600 de kilograme. Având musculatura foarte dezvoltată, este aproape de neoprit.

Bucur consideră că animalele nu sunt agresive prin natura lor și că responsabilitatea pentru astfel de accidente aparține oamenilor:

„Niciun cal nu este rău sau stricat, omul îl strică. Calul a fost pus într-o situație în care s-a speriat.”

Acesta a povestit că, de-a lungul carierei sale de peste o jumătate de secol, a fost călcat de cai, dar niciodată grav. În general, calul nu calcă omul. Au fost cai care au călcat pe burta unui om, dar care calcă și ridică singuri piciorul, adică nu duce până la final mișcarea respectivă, pentru că simte și te protejează, dar în momentul în care caii sunt speriați maxim, ei nu se pot proteja pe ei, darmite să mai protejeze pe alții.”

Două accidente grave cu cai în Benești și Hamba, soldate cu victime în stare critică

Miercuri, 20 mai, un bărbat de 58 de ani a fost transportat în comă cu un elicopter SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș, după ce a fost târât de un cal pe o distanță de zece metri în localitatea Benești. Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și ai Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au transmis că bărbatul, căruțaș de meserie, a căzut din căruță și a fost tras de cal, fiind prins în chingi, după ce ar fi intrat cu căruța într-un stâlp.

Cu o zi înainte, marți, 19 mai, o tânără însărcinată de 21 de ani a fost dusă în stare foarte gravă la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, după ce a fost târâtă de un cal pe o distanță de 300 de metri în localitatea Hamba. Femeia a fost găsită inconștientă de echipajul SMURD.

Ionel Bucur a subliniat că astfel de accidente pot fi prevenite prin atenție și instruire adecvată, atât pentru călăreți, cât și pentru cei care lucrează cu caii. El a reiterat că animalele nu sunt de vină, iar responsabilitatea aparține oamenilor care nu anticipează reacțiile sensibile ale cailor.

Clubul Sportiv Municipal Sibiu, unde activează Ionel Bucur, este cunoscut pentru rezultatele sale în domeniul echitației sibiene, iar familia Bucur a avut un rol decisiv în obținerea unor performanțe notabile.