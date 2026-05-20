Festivaluri, spectacole, seri de film în parc, fashion show-uri și expoziții: sunt doar câteva dintre evenimentele ce vor avea loc, anul acesta, la Sibiu. Aproape 100 de proiecte au fost depuse, pentru a primi finanțare, pe Agenda Culturală.

În fiecare an, Primăria municipiului Sibiu oferă finanțări nerambursabile, prin Agenda Culturală, evenimentelor organizate în oraș. Anul acesta au fost depuse 94 de proiecte, iar 11 dintre ele au primit punctaj maxim. Un proiect nu a obținut punctajul minim (75 puncte), iar altul a fost declarat neeligibil.

Ce evenimente au loc anul acesta

ARTmania Festival – care se va reinventa în acest an, aducând publicului o ediție complet diferită – a primit punctajul maxim de 100 de puncte. Organizatorii au solicitat o finanțare de 350.000 de lei pentru festivalul organizat în perioada 24-25 iulie. De menționat este faptul că, anul acesta, accesul publicului la eveniment va fi gratuit.

Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio (Asociația Elite Art Club UNESCO), Concursul Internațional George Enescu la Sibiu (Asociația Culturală Play), ARS Hungarica 2026 (Asociația Maghiarilor din Sibiu HID), Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munţilor”, ediţia a 51-a, 2026 (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), Zilele Muzicale Româno-Americane, ediția XXIII (Filarmonica de Stat Sibiu), Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția a XXVIII-a, 2026 (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), Astra Film Festival 2026 (Fundația Astra Film), Sibiu Jazz Festival 2026 – ediția 54 (Asociația Concept Creativ), Feeric Fashion Week 2026 (Fundația Mitichi) și Focul Festival 2026 (Asociația Focus Sibiu) sunt celelalte proiecte care au obținut 100 de puncte. Din această listă, cele mai mari finanțări au fost solicitate pentru Festivalul „Cântecele Munților”, Festivalul „Ioan Macrea” și pentru Focus Festival.

Alte evenimente ce vor fi finanțate, și care au solicitat 350.000 de lei, sunt: Sunbreak Festival 2026 (95 puncte), Guitar Meeting Festival (95 puncte), Sibiul de Odinioară (90 puncte), VINO (85 puncte) și Sibiu Music Festival – Best DJ Awards Edition 2026 (85 puncte).

Sibiu Opera Festival (98 puncte), ASTRA Multicultural (95 puncte), Copilăria în pași de dans (95 puncte), ASTRA în festival (95 puncte) au cerut fiecare câte 300.000 de lei pentru organizarea evenimentelor.

Spectacolul de Revelion, organizat de Asociația Events for Tourism, a solicitat suma de 300.880 lei și a primit 80 de puncte, iar Capitala Crăciunului Sibiu, organizat de aceeași asociație, a solicitat suma de 200.080 lei și a primit un punctaj de 77 de puncte.

Alte evenimente ce vor fi organizate anul acesta în Sibiu sunt: Arini Fest Cinema (Asociația Grey Projects), care a solicitat o finanțare de 65.000 lei și a primit 78 de puncte, Foodie – Street Jazz Festival (Asociația Sibiul de Odinioară), care a solicitat suma de 250.000 lei și a primit 80 de puncte, Street Music Festival (Asociația Culturală Music-ON), care a cerut suma de 90.000 de lei și a primit 80 de puncte, CAMPUS (Asociația Campus Experience), care a solicitat 150.000 lei și a primit 89 de puncte, Festivalul Meșteșugarilor Romi (Asociația Internațional Regelo Krai Romano), care a solicitat 108.480 lei și a primit 77 de puncte și Târgul Olarilor (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), care a solicitat suma de 20.000 lei și a primit 96 de puncte.

Proiectul „Phonic Riot” depus de Asociația Activfam, pentru care se solicita suma de 156.928 lei, a fost declarat neeligibil, iar proiectul „The Frozen Experience”, depus de Asociația Inima Sibiului, pentru care se solicita suma de 36.220 lei, a primit 60 de puncte, punctajul minim pentru finanțare fiind 75.

Iată mai jos lista completă cu toate proiectele selectate pe Agenda Culturala Sibiu 2026:

Nr. crt. Denumire solicitant Denumire proiect Finanțare solicitată 2026 (lei) Punctaj acordat 2026 1 Asociația Culturală ARTmania ARTmania Festival Sibiu 2026 „In Context” 350.000 100 2 Asociația Elite Art Club UNESCO Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio 250.000 100 3 Asociația Culturală Play Concursul Internațional George Enescu la Sibiu 242.000 100 4 Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID” ARS Hungarica 2026 75.000 100 5 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” 350.000 100 6 Filarmonica de Stat Sibiu Zilele Muzicale Româno-Americane 300.000 100 7 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” 350.000 100 8 Fundația Astra Film Astra Film Festival 2026 300.000 100 9 Asociația Concept Creativ Sibiu Jazz Festival 2026 250.000 100 10 Fundația Mitichi Feeric Fashion Week 2026 150.000 100 11 Asociația Focus Sibiu Focus Festival 2026 350.000 100 12 Complexul Național Muzeal ASTRA Poets in Transylvania 60.000 98 13 Fundația Ștefan Câlția TRANSILVANIA | EXTRAVAGANZA 150.000 98 14 Filarmonica de Stat Sibiu Sibiu Opera Festival 300.000 98 15 Asociația Diakoniewerk Internațional Artă pentru toate simțurile 40.000 98 16 Asociația Casa Calfelor Sibiu Transfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 2026 31.200 97 17 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu Târgul Olarilor 20.000 96 18 Complexul Național Muzeal ASTRA ASTRA Multicultural 300.000 95 19 Filarmonica de Stat Sibiu Concurs-Festival Internațional de Interpretare Pianistică și Compoziție „Carl Filtsch” 200.000 95 20 Asociația Culturală Play Guitar Meeting Festival 350.000 95 21 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu Copilăria în pași de dans 300.000 95 22 Complexul Național Muzeal ASTRA ASTRA în festival 300.000 95 23 Asociația Festivalul de Film Transilvania Festivalul Internațional de Film Transilvania – Sibiu 200.000 95 24 Asociația Brukenthal von Studio SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival 150.000 95 25 Muzeul Național Brukenthal Sibiu Orașul Imprimat 30.000 95 26 Asociația Capital Cultural Sibiu: Rezonanțe și Texturi 40.000 95 27 Asociația Campus Experience Sunbreak Festival 2026 350.000 95 28 Filarmonica de Stat Sibiu Brave New Music 250.000 90 29 Filarmonica de Stat Sibiu Daruri Muzicale 250.000 90 30 Asociația Focus Sibiu Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu 90.000 90 31 Asociația Sibiul de Odinioară Sibiul de Odinioară 350.000 90 32 Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID” Zilele HUNGARIKUM 2026 80.000 90 33 Asociația Profil Cultural Piano Rocks. Călătoria 129.900 90 34 Asociația Filateliștilor din Județul Sibiu Expoziția Națională de Filatelie „Aniversări Sibiene 2026” 24.432 90 35 Asociația Campus Experience CAMPUS 150.000 89 36 Asociația Culturală Ceata Aniversare Ceata Junilor – 35 de ani 160.000 88 37 Parohia Evanghelică C.A. Sibiu Muzică în Catedrala Evanghelică cu Corul Bach 58.750 87 38 Parohia Evanghelică C.A. Sibiu Muzică în Catedrala Evanghelică 190.000 87 39 Asociația Vocart Christmas Gala Concert – Acapella & Friends 90.000 85 40 Asociația Grey Projects VINO 350.000 85 41 Asociația Culturală Viitorul Muzical Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition 2026 350.000 85 42 Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID” Ars SACRA 2026 279.000 85 43 Muzeul Național Brukenthal Sibiu Muzeul cartierului tău 116.000 85 44 Casa de Cultură a Studenților Sibiu Tradiții 120.800 85 45 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Z9Festival 60.000 85 46 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Gaudeamus 2026 – Festivalul Absolvenților Sibieni 40.000 85 47 Fundația Astra Film Astra Film Junior 100.000 81 48 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Toamnă Studențească 2026 40.000 80 49 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu DATfest 75.000 80 50 Casa de Cultură a Studenților Sibiu Festivalul de dans „Hugo Wolff” 128.000 80 51 Asociația BIS 25 de ore de teatru non-stop 120.000 80 52 Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc ARDEALUL „JOC ȘI TRADIȚIE” 50.000 80 53 Filarmonica de Stat Sibiu Concerte pe acoperiș 250.000 80 54 Asociația Concept Creativ Sibiu Jazz Competition 2026 100.000 80 55 Asociația Vocart Acapella – Musica Sacra 21.000 80 56 Asociația Culturală MUSIC-ON Street Music Festival Sibiu 90.000 80 57 Asociația Positive Life Festivalul Internațional „Capitala Muzicală” 90.000 80 58 Asociația Culturală Timotei Popovici Lumină și armonie 72.000 80 59 Asociația Events for Tourism Revelion 2026 300.880 80 60 Asociația Sibiul de Odinioară Foodie – Street Jazz Festival 250.000 80 61 Asociația Domy Music Star Concert aniversar „Adrian Ordean – 55 de ani de muzică” 90.000 80 62 Asociația Mielul Alb Casual Culture 44.160 80 63 Asociația de Prietenie Ille et Vilaine Concursul Internațional de Postere de Călătorie „Hugo d’Alési” 150.000 80 64 Asociația Domy Music Star Festivalul Internațional „HermannstadtFest” 90.000 80 65 Asociația pentru Copil și Familie HEART Sibiu Fashion Days 118.250 79 66 Asociația Evenimentul Sibian Finest Fashion Fest 150.000 79 67 Asociația Grey Projects Arini Fest Cinema 65.000 78 68 Asociația Internațional Regelo Krai Romano Festivalul Meșteșugarilor Romi 108.480 77 69 Asociația Internațional Romani Union – IRU Festivalul Internațional al Culturii Romani 118.116 77 70 Asociația Events for Tourism Capitala Crăciunului Sibiu 2026 200.080 77 71 Asociația Clubul Sportiv Young Till Death Strada, Dansul și Spectacolul 20.000 76 72 Asociația Inima Sibiului RetroCinemateca 39.740 76 73 Asociația Artografica Maratonul de fotografie 39.248 76 74 Asociația Weinland Strada Turnului – gastronomie, dans și un fabulos apus de soare 80.000 76 75 Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS) Orașul Artiștilor 2026 30.000 76 76 Asociația Cleopatra Models Management Festivalul Be Creative 2026 150.000 76 77 Asociația Evenimentul Sibian Interviurile Sibiului Cultural 40.000 76 78 Asociația Develop Street Delivery Sibiu 2026 40.000 76 79 Asociația Transilvania Tattoo Club Transilvania Tattoo Expo Sibiu 65.000 76 80 Asociația Monoclu #NOFILTER – Ia liftul spre tine 20.000 75 81 Asociația Florescu–Fernandez & Friends Stagiunea Camerală Florescu–Fernandez 70.000 75 82 Asociația Music Hub Rock în Școală 90.000 75 83 Asociația Vibe Sibiu Pași prin istoria Sibiului 15.000 75 84 Asociația Centrum 2007 Antarctica – jurnale/memorii/expediții 40.000 75 85 Asociația DE AUZIT AUZITe în școală 50.000 75 86 Asociația Internațional Romani Union – IRU Zilele culturale la Muzeul Romilor 64.800 75 87 Asociația Internațional Regelo Krai Romano Festivalul de teatru și poezie al romilor „Vast Romano” 65.600 75 88 Asociația Omie Sibiul în fotografii – perioada postdecembristă 40.000 75 89 Asociația BIS Teatrul din Cartier 40.000 75 90 Asociația Centrul Cultural Arab din Sibiu Festivalul Culturii Arabe 75.000 75 91 Asociația T.E.T.A PUSTNIK – Laborator de cercetare narativă 75.000 75 92 Asociația Interakt Arts Ziua șosetelor ciudate 15.000 75 93 Asociația Inima Sibiului The Frozen Experience 36.220 60 94 Asociația Activfam Phonic Riot 156.928 neeligibil

Contestațiile pot fi depuse în perioada 21 mai – 25 mai, pe adresa agendaculturala@sibiu.ro.

