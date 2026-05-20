Festivaluri, spectacole, seri de film în parc, fashion show-uri și expoziții: sunt doar câteva dintre evenimentele ce vor avea loc, anul acesta, la Sibiu. Aproape 100 de proiecte au fost depuse, pentru a primi finanțare, pe Agenda Culturală.  

În fiecare an, Primăria municipiului Sibiu oferă finanțări nerambursabile, prin Agenda Culturală, evenimentelor organizate în oraș. Anul acesta au fost depuse 94 de proiecte, iar 11 dintre ele au primit punctaj maxim. Un proiect nu a obținut punctajul minim (75 puncte), iar altul a fost declarat neeligibil. 

Ce evenimente au loc anul acesta

ARTmania Festival – care se va reinventa în acest an, aducând publicului o ediție complet diferită – a primit punctajul maxim de 100 de puncte. Organizatorii au solicitat o finanțare de 350.000 de lei pentru festivalul organizat în perioada 24-25 iulie. De menționat este faptul că, anul acesta, accesul publicului la eveniment va fi gratuit. 

Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio (Asociația Elite Art Club UNESCO), Concursul Internațional George Enescu la Sibiu (Asociația Culturală Play), ARS Hungarica 2026 (Asociația Maghiarilor din Sibiu HID), Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munţilor”, ediţia a 51-a, 2026 (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), Zilele Muzicale Româno-Americane, ediția XXIII (Filarmonica de Stat Sibiu), Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția a XXVIII-a, 2026 (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), Astra Film Festival 2026 (Fundația Astra Film), Sibiu Jazz Festival 2026 – ediția 54 (Asociația Concept Creativ), Feeric Fashion Week 2026 (Fundația Mitichi) și Focul Festival 2026 (Asociația Focus Sibiu) sunt celelalte proiecte care au obținut 100 de puncte. Din această listă, cele mai mari finanțări au fost solicitate pentru Festivalul „Cântecele Munților”, Festivalul „Ioan Macrea” și pentru Focus Festival. 

Alte evenimente ce vor fi finanțate, și care au solicitat 350.000 de lei, sunt: Sunbreak Festival 2026 (95 puncte), Guitar Meeting Festival (95 puncte), Sibiul de Odinioară (90 puncte), VINO (85 puncte) și Sibiu Music Festival – Best DJ Awards Edition 2026 (85 puncte). 

Sibiu Opera Festival (98 puncte), ASTRA Multicultural (95 puncte), Copilăria în pași de dans (95 puncte), ASTRA în festival (95 puncte) au cerut fiecare câte 300.000 de lei pentru organizarea evenimentelor. 

Spectacolul de Revelion, organizat de Asociația Events for Tourism, a solicitat suma de 300.880 lei și a primit 80 de puncte, iar Capitala Crăciunului Sibiu, organizat de aceeași asociație, a solicitat suma de 200.080 lei și a primit un punctaj de 77 de puncte. 

Alte evenimente ce vor fi organizate anul acesta în Sibiu sunt: Arini Fest Cinema (Asociația Grey Projects), care a solicitat o finanțare de 65.000 lei și a primit 78 de puncte, Foodie – Street Jazz Festival (Asociația Sibiul de Odinioară), care a solicitat suma de 250.000 lei și a primit 80 de puncte, Street Music Festival (Asociația Culturală Music-ON), care a cerut suma de 90.000 de lei și a primit 80 de puncte, CAMPUS (Asociația Campus Experience), care a solicitat 150.000 lei și a primit 89 de puncte, Festivalul Meșteșugarilor Romi (Asociația Internațional Regelo Krai Romano), care a solicitat 108.480 lei și a primit 77 de puncte și Târgul Olarilor (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), care a solicitat suma de 20.000 lei și a primit 96 de puncte. 

Proiectul „Phonic Riot” depus de Asociația Activfam, pentru care se solicita suma de 156.928 lei, a fost declarat neeligibil, iar proiectul „The Frozen Experience”, depus de Asociația Inima Sibiului, pentru care se solicita suma de 36.220 lei, a primit 60 de puncte, punctajul minim pentru finanțare fiind 75. 

Iată mai jos lista completă cu toate proiectele selectate pe Agenda Culturala Sibiu 2026:

Nr. crt.Denumire solicitantDenumire proiectFinanțare solicitată 2026 (lei)Punctaj acordat 2026
1Asociația Culturală ARTmaniaARTmania Festival Sibiu 2026 „In Context”350.000100
2Asociația Elite Art Club UNESCOClassics for Pleasure – Perpetuum Vibratio250.000100
3Asociația Culturală PlayConcursul Internațional George Enescu la Sibiu242.000100
4Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”ARS Hungarica 202675.000100
5Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” SibiuFestivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților”350.000100
6Filarmonica de Stat SibiuZilele Muzicale Româno-Americane300.000100
7Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” SibiuFestivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”350.000100
8Fundația Astra FilmAstra Film Festival 2026300.000100
9Asociația Concept CreativSibiu Jazz Festival 2026250.000100
10Fundația MitichiFeeric Fashion Week 2026150.000100
11Asociația Focus SibiuFocus Festival 2026350.000100
12Complexul Național Muzeal ASTRAPoets in Transylvania60.00098
13Fundația Ștefan CâlțiaTRANSILVANIA | EXTRAVAGANZA150.00098
14Filarmonica de Stat SibiuSibiu Opera Festival300.00098
15Asociația Diakoniewerk InternaționalArtă pentru toate simțurile40.00098
16Asociația Casa Calfelor SibiuTransfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 202631.20097
17Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” SibiuTârgul Olarilor20.00096
18Complexul Național Muzeal ASTRAASTRA Multicultural300.00095
19Filarmonica de Stat SibiuConcurs-Festival Internațional de Interpretare Pianistică și Compoziție „Carl Filtsch”200.00095
20Asociația Culturală PlayGuitar Meeting Festival350.00095
21Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” SibiuCopilăria în pași de dans300.00095
22Complexul Național Muzeal ASTRAASTRA în festival300.00095
23Asociația Festivalul de Film TransilvaniaFestivalul Internațional de Film Transilvania – Sibiu200.00095
24Asociația Brukenthal von StudioSCAF – Sibiu Contemporary Art Festival150.00095
25Muzeul Național Brukenthal SibiuOrașul Imprimat30.00095
26Asociația Capital CulturalSibiu: Rezonanțe și Texturi40.00095
27Asociația Campus ExperienceSunbreak Festival 2026350.00095
28Filarmonica de Stat SibiuBrave New Music250.00090
29Filarmonica de Stat SibiuDaruri Muzicale250.00090
30Asociația Focus SibiuFestivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu90.00090
31Asociația Sibiul de OdinioarăSibiul de Odinioară350.00090
32Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”Zilele HUNGARIKUM 202680.00090
33Asociația Profil CulturalPiano Rocks. Călătoria129.90090
34Asociația Filateliștilor din Județul SibiuExpoziția Națională de Filatelie „Aniversări Sibiene 2026”24.43290
35Asociația Campus ExperienceCAMPUS150.00089
36Asociația Culturală CeataAniversare Ceata Junilor – 35 de ani160.00088
37Parohia Evanghelică C.A. SibiuMuzică în Catedrala Evanghelică cu Corul Bach58.75087
38Parohia Evanghelică C.A. SibiuMuzică în Catedrala Evanghelică190.00087
39Asociația VocartChristmas Gala Concert – Acapella & Friends90.00085
40Asociația Grey ProjectsVINO350.00085
41Asociația Culturală Viitorul MuzicalSibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition 2026350.00085
42Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”Ars SACRA 2026279.00085
43Muzeul Național Brukenthal SibiuMuzeul cartierului tău116.00085
44Casa de Cultură a Studenților SibiuTradiții120.80085
45Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuZ9Festival60.00085
46Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuGaudeamus 2026 – Festivalul Absolvenților Sibieni40.00085
47Fundația Astra FilmAstra Film Junior100.00081
48Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuToamnă Studențească 202640.00080
49Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuDATfest75.00080
50Casa de Cultură a Studenților SibiuFestivalul de dans „Hugo Wolff”128.00080
51Asociația BIS25 de ore de teatru non-stop120.00080
52Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc ARDEALUL„JOC ȘI TRADIȚIE”50.00080
53Filarmonica de Stat SibiuConcerte pe acoperiș250.00080
54Asociația Concept CreativSibiu Jazz Competition 2026100.00080
55Asociația VocartAcapella – Musica Sacra21.00080
56Asociația Culturală MUSIC-ONStreet Music Festival Sibiu90.00080
57Asociația Positive LifeFestivalul Internațional „Capitala Muzicală”90.00080
58Asociația Culturală Timotei PopoviciLumină și armonie72.00080
59Asociația Events for TourismRevelion 2026300.88080
60Asociația Sibiul de OdinioarăFoodie – Street Jazz Festival250.00080
61Asociația Domy Music StarConcert aniversar „Adrian Ordean – 55 de ani de muzică”90.00080
62Asociația Mielul AlbCasual Culture44.16080
63Asociația de Prietenie Ille et VilaineConcursul Internațional de Postere de Călătorie „Hugo d’Alési”150.00080
64Asociația Domy Music StarFestivalul Internațional „HermannstadtFest”90.00080
65Asociația pentru Copil și Familie HEARTSibiu Fashion Days118.25079
66Asociația Evenimentul SibianFinest Fashion Fest150.00079
67Asociația Grey ProjectsArini Fest Cinema65.00078
68Asociația Internațional Regelo Krai RomanoFestivalul Meșteșugarilor Romi108.48077
69Asociația Internațional Romani Union – IRUFestivalul Internațional al Culturii Romani118.11677
70Asociația Events for TourismCapitala Crăciunului Sibiu 2026200.08077
71Asociația Clubul Sportiv Young Till DeathStrada, Dansul și Spectacolul20.00076
72Asociația Inima SibiuluiRetroCinemateca39.74076
73Asociația ArtograficaMaratonul de fotografie39.24876
74Asociația WeinlandStrada Turnului – gastronomie, dans și un fabulos apus de soare80.00076
75Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS)Orașul Artiștilor 202630.00076
76Asociația Cleopatra Models ManagementFestivalul Be Creative 2026150.00076
77Asociația Evenimentul SibianInterviurile Sibiului Cultural40.00076
78Asociația DevelopStreet Delivery Sibiu 202640.00076
79Asociația Transilvania Tattoo ClubTransilvania Tattoo Expo Sibiu65.00076
80Asociația Monoclu#NOFILTER – Ia liftul spre tine20.00075
81Asociația Florescu–Fernandez & FriendsStagiunea Camerală Florescu–Fernandez70.00075
82Asociația Music HubRock în Școală90.00075
83Asociația Vibe SibiuPași prin istoria Sibiului15.00075
84Asociația Centrum 2007Antarctica – jurnale/memorii/expediții40.00075
85Asociația DE AUZITAUZITe în școală50.00075
86Asociația Internațional Romani Union – IRUZilele culturale la Muzeul Romilor64.80075
87Asociația Internațional Regelo Krai RomanoFestivalul de teatru și poezie al romilor „Vast Romano”65.60075
88Asociația OmieSibiul în fotografii – perioada postdecembristă40.00075
89Asociația BISTeatrul din Cartier40.00075
90Asociația Centrul Cultural Arab din SibiuFestivalul Culturii Arabe75.00075
91Asociația T.E.T.APUSTNIK – Laborator de cercetare narativă75.00075
92Asociația Interakt ArtsZiua șosetelor ciudate15.00075
93Asociația Inima SibiuluiThe Frozen Experience36.22060
94Asociația ActivfamPhonic Riot156.928neeligibil

Contestațiile pot fi depuse în perioada 21 mai – 25 mai, pe adresa agendaculturala@sibiu.ro.

