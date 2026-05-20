Festivaluri, spectacole, seri de film în parc, fashion show-uri și expoziții: sunt doar câteva dintre evenimentele ce vor avea loc, anul acesta, la Sibiu. Aproape 100 de proiecte au fost depuse, pentru a primi finanțare, pe Agenda Culturală.
În fiecare an, Primăria municipiului Sibiu oferă finanțări nerambursabile, prin Agenda Culturală, evenimentelor organizate în oraș. Anul acesta au fost depuse 94 de proiecte, iar 11 dintre ele au primit punctaj maxim. Un proiect nu a obținut punctajul minim (75 puncte), iar altul a fost declarat neeligibil.
Ce evenimente au loc anul acesta
ARTmania Festival – care se va reinventa în acest an, aducând publicului o ediție complet diferită – a primit punctajul maxim de 100 de puncte. Organizatorii au solicitat o finanțare de 350.000 de lei pentru festivalul organizat în perioada 24-25 iulie. De menționat este faptul că, anul acesta, accesul publicului la eveniment va fi gratuit.
Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio (Asociația Elite Art Club UNESCO), Concursul Internațional George Enescu la Sibiu (Asociația Culturală Play), ARS Hungarica 2026 (Asociația Maghiarilor din Sibiu HID), Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munţilor”, ediţia a 51-a, 2026 (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), Zilele Muzicale Româno-Americane, ediția XXIII (Filarmonica de Stat Sibiu), Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția a XXVIII-a, 2026 (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), Astra Film Festival 2026 (Fundația Astra Film), Sibiu Jazz Festival 2026 – ediția 54 (Asociația Concept Creativ), Feeric Fashion Week 2026 (Fundația Mitichi) și Focul Festival 2026 (Asociația Focus Sibiu) sunt celelalte proiecte care au obținut 100 de puncte. Din această listă, cele mai mari finanțări au fost solicitate pentru Festivalul „Cântecele Munților”, Festivalul „Ioan Macrea” și pentru Focus Festival.
Alte evenimente ce vor fi finanțate, și care au solicitat 350.000 de lei, sunt: Sunbreak Festival 2026 (95 puncte), Guitar Meeting Festival (95 puncte), Sibiul de Odinioară (90 puncte), VINO (85 puncte) și Sibiu Music Festival – Best DJ Awards Edition 2026 (85 puncte).
Sibiu Opera Festival (98 puncte), ASTRA Multicultural (95 puncte), Copilăria în pași de dans (95 puncte), ASTRA în festival (95 puncte) au cerut fiecare câte 300.000 de lei pentru organizarea evenimentelor.
Spectacolul de Revelion, organizat de Asociația Events for Tourism, a solicitat suma de 300.880 lei și a primit 80 de puncte, iar Capitala Crăciunului Sibiu, organizat de aceeași asociație, a solicitat suma de 200.080 lei și a primit un punctaj de 77 de puncte.
Alte evenimente ce vor fi organizate anul acesta în Sibiu sunt: Arini Fest Cinema (Asociația Grey Projects), care a solicitat o finanțare de 65.000 lei și a primit 78 de puncte, Foodie – Street Jazz Festival (Asociația Sibiul de Odinioară), care a solicitat suma de 250.000 lei și a primit 80 de puncte, Street Music Festival (Asociația Culturală Music-ON), care a cerut suma de 90.000 de lei și a primit 80 de puncte, CAMPUS (Asociația Campus Experience), care a solicitat 150.000 lei și a primit 89 de puncte, Festivalul Meșteșugarilor Romi (Asociația Internațional Regelo Krai Romano), care a solicitat 108.480 lei și a primit 77 de puncte și Târgul Olarilor (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu), care a solicitat suma de 20.000 lei și a primit 96 de puncte.
Proiectul „Phonic Riot” depus de Asociația Activfam, pentru care se solicita suma de 156.928 lei, a fost declarat neeligibil, iar proiectul „The Frozen Experience”, depus de Asociația Inima Sibiului, pentru care se solicita suma de 36.220 lei, a primit 60 de puncte, punctajul minim pentru finanțare fiind 75.
Iată mai jos lista completă cu toate proiectele selectate pe Agenda Culturala Sibiu 2026:
|Nr. crt.
|Denumire solicitant
|Denumire proiect
|Finanțare solicitată 2026 (lei)
|Punctaj acordat 2026
|1
|Asociația Culturală ARTmania
|ARTmania Festival Sibiu 2026 „In Context”
|350.000
|100
|2
|Asociația Elite Art Club UNESCO
|Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio
|250.000
|100
|3
|Asociația Culturală Play
|Concursul Internațional George Enescu la Sibiu
|242.000
|100
|4
|Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”
|ARS Hungarica 2026
|75.000
|100
|5
|Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu
|Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților”
|350.000
|100
|6
|Filarmonica de Stat Sibiu
|Zilele Muzicale Româno-Americane
|300.000
|100
|7
|Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu
|Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”
|350.000
|100
|8
|Fundația Astra Film
|Astra Film Festival 2026
|300.000
|100
|9
|Asociația Concept Creativ
|Sibiu Jazz Festival 2026
|250.000
|100
|10
|Fundația Mitichi
|Feeric Fashion Week 2026
|150.000
|100
|11
|Asociația Focus Sibiu
|Focus Festival 2026
|350.000
|100
|12
|Complexul Național Muzeal ASTRA
|Poets in Transylvania
|60.000
|98
|13
|Fundația Ștefan Câlția
|TRANSILVANIA | EXTRAVAGANZA
|150.000
|98
|14
|Filarmonica de Stat Sibiu
|Sibiu Opera Festival
|300.000
|98
|15
|Asociația Diakoniewerk Internațional
|Artă pentru toate simțurile
|40.000
|98
|16
|Asociația Casa Calfelor Sibiu
|Transfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 2026
|31.200
|97
|17
|Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu
|Târgul Olarilor
|20.000
|96
|18
|Complexul Național Muzeal ASTRA
|ASTRA Multicultural
|300.000
|95
|19
|Filarmonica de Stat Sibiu
|Concurs-Festival Internațional de Interpretare Pianistică și Compoziție „Carl Filtsch”
|200.000
|95
|20
|Asociația Culturală Play
|Guitar Meeting Festival
|350.000
|95
|21
|Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu
|Copilăria în pași de dans
|300.000
|95
|22
|Complexul Național Muzeal ASTRA
|ASTRA în festival
|300.000
|95
|23
|Asociația Festivalul de Film Transilvania
|Festivalul Internațional de Film Transilvania – Sibiu
|200.000
|95
|24
|Asociația Brukenthal von Studio
|SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival
|150.000
|95
|25
|Muzeul Național Brukenthal Sibiu
|Orașul Imprimat
|30.000
|95
|26
|Asociația Capital Cultural
|Sibiu: Rezonanțe și Texturi
|40.000
|95
|27
|Asociația Campus Experience
|Sunbreak Festival 2026
|350.000
|95
|28
|Filarmonica de Stat Sibiu
|Brave New Music
|250.000
|90
|29
|Filarmonica de Stat Sibiu
|Daruri Muzicale
|250.000
|90
|30
|Asociația Focus Sibiu
|Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu
|90.000
|90
|31
|Asociația Sibiul de Odinioară
|Sibiul de Odinioară
|350.000
|90
|32
|Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”
|Zilele HUNGARIKUM 2026
|80.000
|90
|33
|Asociația Profil Cultural
|Piano Rocks. Călătoria
|129.900
|90
|34
|Asociația Filateliștilor din Județul Sibiu
|Expoziția Națională de Filatelie „Aniversări Sibiene 2026”
|24.432
|90
|35
|Asociația Campus Experience
|CAMPUS
|150.000
|89
|36
|Asociația Culturală Ceata
|Aniversare Ceata Junilor – 35 de ani
|160.000
|88
|37
|Parohia Evanghelică C.A. Sibiu
|Muzică în Catedrala Evanghelică cu Corul Bach
|58.750
|87
|38
|Parohia Evanghelică C.A. Sibiu
|Muzică în Catedrala Evanghelică
|190.000
|87
|39
|Asociația Vocart
|Christmas Gala Concert – Acapella & Friends
|90.000
|85
|40
|Asociația Grey Projects
|VINO
|350.000
|85
|41
|Asociația Culturală Viitorul Muzical
|Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition 2026
|350.000
|85
|42
|Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”
|Ars SACRA 2026
|279.000
|85
|43
|Muzeul Național Brukenthal Sibiu
|Muzeul cartierului tău
|116.000
|85
|44
|Casa de Cultură a Studenților Sibiu
|Tradiții
|120.800
|85
|45
|Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
|Z9Festival
|60.000
|85
|46
|Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
|Gaudeamus 2026 – Festivalul Absolvenților Sibieni
|40.000
|85
|47
|Fundația Astra Film
|Astra Film Junior
|100.000
|81
|48
|Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
|Toamnă Studențească 2026
|40.000
|80
|49
|Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
|DATfest
|75.000
|80
|50
|Casa de Cultură a Studenților Sibiu
|Festivalul de dans „Hugo Wolff”
|128.000
|80
|51
|Asociația BIS
|25 de ore de teatru non-stop
|120.000
|80
|52
|Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc ARDEALUL
|„JOC ȘI TRADIȚIE”
|50.000
|80
|53
|Filarmonica de Stat Sibiu
|Concerte pe acoperiș
|250.000
|80
|54
|Asociația Concept Creativ
|Sibiu Jazz Competition 2026
|100.000
|80
|55
|Asociația Vocart
|Acapella – Musica Sacra
|21.000
|80
|56
|Asociația Culturală MUSIC-ON
|Street Music Festival Sibiu
|90.000
|80
|57
|Asociația Positive Life
|Festivalul Internațional „Capitala Muzicală”
|90.000
|80
|58
|Asociația Culturală Timotei Popovici
|Lumină și armonie
|72.000
|80
|59
|Asociația Events for Tourism
|Revelion 2026
|300.880
|80
|60
|Asociația Sibiul de Odinioară
|Foodie – Street Jazz Festival
|250.000
|80
|61
|Asociația Domy Music Star
|Concert aniversar „Adrian Ordean – 55 de ani de muzică”
|90.000
|80
|62
|Asociația Mielul Alb
|Casual Culture
|44.160
|80
|63
|Asociația de Prietenie Ille et Vilaine
|Concursul Internațional de Postere de Călătorie „Hugo d’Alési”
|150.000
|80
|64
|Asociația Domy Music Star
|Festivalul Internațional „HermannstadtFest”
|90.000
|80
|65
|Asociația pentru Copil și Familie HEART
|Sibiu Fashion Days
|118.250
|79
|66
|Asociația Evenimentul Sibian
|Finest Fashion Fest
|150.000
|79
|67
|Asociația Grey Projects
|Arini Fest Cinema
|65.000
|78
|68
|Asociația Internațional Regelo Krai Romano
|Festivalul Meșteșugarilor Romi
|108.480
|77
|69
|Asociația Internațional Romani Union – IRU
|Festivalul Internațional al Culturii Romani
|118.116
|77
|70
|Asociația Events for Tourism
|Capitala Crăciunului Sibiu 2026
|200.080
|77
|71
|Asociația Clubul Sportiv Young Till Death
|Strada, Dansul și Spectacolul
|20.000
|76
|72
|Asociația Inima Sibiului
|RetroCinemateca
|39.740
|76
|73
|Asociația Artografica
|Maratonul de fotografie
|39.248
|76
|74
|Asociația Weinland
|Strada Turnului – gastronomie, dans și un fabulos apus de soare
|80.000
|76
|75
|Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS)
|Orașul Artiștilor 2026
|30.000
|76
|76
|Asociația Cleopatra Models Management
|Festivalul Be Creative 2026
|150.000
|76
|77
|Asociația Evenimentul Sibian
|Interviurile Sibiului Cultural
|40.000
|76
|78
|Asociația Develop
|Street Delivery Sibiu 2026
|40.000
|76
|79
|Asociația Transilvania Tattoo Club
|Transilvania Tattoo Expo Sibiu
|65.000
|76
|80
|Asociația Monoclu
|#NOFILTER – Ia liftul spre tine
|20.000
|75
|81
|Asociația Florescu–Fernandez & Friends
|Stagiunea Camerală Florescu–Fernandez
|70.000
|75
|82
|Asociația Music Hub
|Rock în Școală
|90.000
|75
|83
|Asociația Vibe Sibiu
|Pași prin istoria Sibiului
|15.000
|75
|84
|Asociația Centrum 2007
|Antarctica – jurnale/memorii/expediții
|40.000
|75
|85
|Asociația DE AUZIT
|AUZITe în școală
|50.000
|75
|86
|Asociația Internațional Romani Union – IRU
|Zilele culturale la Muzeul Romilor
|64.800
|75
|87
|Asociația Internațional Regelo Krai Romano
|Festivalul de teatru și poezie al romilor „Vast Romano”
|65.600
|75
|88
|Asociația Omie
|Sibiul în fotografii – perioada postdecembristă
|40.000
|75
|89
|Asociația BIS
|Teatrul din Cartier
|40.000
|75
|90
|Asociația Centrul Cultural Arab din Sibiu
|Festivalul Culturii Arabe
|75.000
|75
|91
|Asociația T.E.T.A
|PUSTNIK – Laborator de cercetare narativă
|75.000
|75
|92
|Asociația Interakt Arts
|Ziua șosetelor ciudate
|15.000
|75
|93
|Asociația Inima Sibiului
|The Frozen Experience
|36.220
|60
|94
|Asociația Activfam
|Phonic Riot
|156.928
|neeligibil
Contestațiile pot fi depuse în perioada 21 mai – 25 mai, pe adresa agendaculturala@sibiu.ro.
Citește și: Primăria Sibiu a afișat lista cu proiectele selectate pe Agenda Comunității: Art Walk Festival și How to Local, printre evenimente
Citește și: Agenda Educațională a municipiului Sibiu: Radar AI, Ritmul Sufletului și CineMind, printre cele 20 de proiecte selectate
Ultima oră
- Sibian de 49 de ani, prins cu un moped neînmatriculat pe strada Viitorului acum 5 minute
- Anunț surprinzător al fratelui sibiencei care și-a ucis mama la Sibiu: unde va fi înmormântată Amiana Paștină acum 10 minute
- Șofer din Ocna Sibiului condamnat la ani grei de închisoare: a condus fără permis acum 38 de minute
- Hoți de catalizatoare reținuți de poliție la Miercurea Sibiului și Dobârca: cum acționau / video acum 41 de minute
- Zeci de sibieni revoltați din cauza unui nou proiect imobiliar în Sibiu: „Am plătit un preț mai mare ca să am soare” acum 46 de minute