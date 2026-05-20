Judecătorii Tribunalului Sibiu au luat, miercuri, o nouă decizie față de Camelia Popa, asistenta medicală de la Spitalul Orășenesc Cisnădie, care a ajutat-o pe Amiana Paștină să își omoare mama.

Camelia Popa, asistenta medicală din Cisnădie, care și-a ajutat prietena să își omoare mama pentru a pune mâna pe o avere colosală, a ajuns miercuri în fața magistraților Tribunalului Sibiu. Tot acum ar fi trebuit să fie prezentată judecătorilor și Amiana Paștină, însă ea s-a sinucis, în 15 mai, în arestul IPJ Alba.

Asistenta medicală va rămâne în continuare în spatele gratiilor, după ce judecătorii au decis să prelungească măsura preventivă. „Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și în consecință: (…) dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 29 zile, începând cu data de 27.05.2026, până la data de 24.06.2026, inclusiv, față de inculpata: P.C.M. cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor.

Decizia judecătorilor poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Vă reamintim că, în iunie 2024, Amiana Paștină și-a omorât mama. Aceasta a acționat cu ajutorul prietenei sale Camelia Popa, în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate de substanțe cu efect puternic sedativ. Femeia a murit după ce fiica ei i-a pus în ceai aceste sedative, după care, cu ajutorul asistentei, i-a injectat în picior o cantitate mare de substanțe. Ulterior, ancheta a scos la iveală și implicarea unei a treia complice, Adriana Emilia Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri ucis Adrian Kreiner, care ar fi oferit consultanță psihologică și sfaturi despre cum să administreze substanțele fără a lăsa urme.

În 15 mai, Amiana Paștină a fost găsită decedată în baia camerei de detenție. Ea s-a sinucis cu ajutorul unei lame de ras.

