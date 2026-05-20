Într-o lume în care totul se schimbă rapid, companiile au nevoie de parteneri care le oferă mai mult decât servicii.

Au nevoie de siguranță, consecvență și încredere.

ATUM a construit în timp o relație solidă cu clienții săi, bazată pe același principiu simplu: nu lucrăm pentru ei, lucrăm alături de ei.

De la prestare la parteneriat

În piața serviciilor DDD, diferența reală nu se vede în preț, ci în implicare.

ATUM nu „bifează” tratamente, ci înțelege specificul fiecărei locații, ajustând metodele, produsele și frecvența în funcție de realitatea din teren.

Rezultatul: un serviciu care se simte mai degrabă ca o protecție permanentă, nu ca o vizită ocazională.

Protecție înseamnă prevenție

Un partener bun nu așteaptă problemele, ci le anticipează.

Echipa ATUM monitorizează fiecare locație, observă modificări de comportament biologic și intervine înainte ca situația să devină critică.

Asta înseamnă protecție reală – un sistem care funcționează continuu, fără întreruperi.

„Un client protejat este un client care nu mai are surprize,” afirmă Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

„Și exact asta oferim: o formă de liniște, zi după zi.”

Loialitatea în două sensuri

ATUM crede că parteneriatele durabile se bazează pe reciprocitate.

De aceea, oferă avantaje și suport constant clienților fideli:

vizite suplimentare gratuite în caz de reactivare;

adaptarea planurilor fără costuri ascunse;

consultanță permanentă pe conformitate DSP și HACCP;

sprijin în audituri și inspecții.

Această filozofie simplă — grijă, nu doar serviciu — a făcut ca ATUM să devină un nume respectat în multe județe ale țării.

Încrederea se construiește

Orice companie poate executa un tratament.

Puține însă pot oferi siguranța că nimic nu scapă din control.

ATUM își asumă responsabilitatea totală pentru fiecare locație, indiferent de mărime sau domeniu.

De la spații comerciale la fabrici alimentare, același standard, aceeași disciplină, aceeași transparență.

Într-o piață în care toți promit rezultate, ATUM oferă ceva mai valoros: continuitate și protecție.

Pentru clienții din județul Sibiu, asta înseamnă mai mult decât un serviciu — înseamnă o relație de încredere, construită prin seriozitate și rezultate vizibile.

ATUM nu doar intervine. ATUM veghează.

📍 Servicii profesionale DDD și parteneriate de durată în județul SibiuATUM este o companie românească specializată în servicii profesionale DDD – Dezinsecție, Dezinfectare și Deratizare – autorizată DSP, DSVSA și deținătoare de autorizație de mediu. Activăm la nivel național și lucrăm conform standardelor internaționale IFS (International Featured Standards) și HACCP, asigurând servicii compatibile cu cerințele din industria alimentară, logistică și HORECA. Avem o prezență constantă în județele Vâlcea, Argeș, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Sibiu,