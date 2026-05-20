Piața Cibin a început să prindă culoare odată cu apariția căpșunilor românești, mult așteptate de sibieni. Dacă până acum pe tarabele comercianților se găseau mai ales fructe aduse din Spania sau Grecia, acum au apărut și primele căpșuni autohtone, aduse tocmai din Giurgiu.

Clienții nu au stat prea mult pe gânduri și au început deja să cumpere căpșuni din Piața Cibin atât pentru consum, cât și pentru prepararea dulceții. Prețul unui kilogram de căpșuni românești este, în aceste zile, între 18 și 22 de lei.

„Sunt căpșuni de la Giurgiu. Sunt foarte frumoase și aromate. Nu sunt extraordinar de dulci, pentru că nu a fost foarte multă căldură. Sunt de câmp, nu de solar, iar aroma este foarte bună. Sunt foarte proaspete și gustoase. Așteptăm clienții să vină să le testeze. Oamenii deja au cumpărat și chiar au făcut dulceață. Le-au plăcut foarte mult”, a povestit Maria, comerciantă în Piața Cibin.

Totodată, și prețul cireșelor a început să scadă considerabil față de începutul sezonului. Dacă primele cireșe apărute pe piață ajungeau și la 180 de lei kilogramul, acum acestea se găsesc la aproximativ 30 de lei kilogramul. „S-au ieftinit și cireșele, iar acum prețul este destul de ok. Sunt pietroase, bune și gustoase”, a mai spus comercianta.

Sibienii profită din plin de apariția fructelor românești de sezon, iar comercianții spun că în următoarele săptămâni oferta va fi și mai bogată, pe măsură ce producția locală va crește. De asemenea, fructle exotice sunt căutate de sibieni. De exemplu, mango costă 33 de lei bucata, fructul dragonului cu miez alb și cel cu miez roșu se vinde cu 35 de lei, iar granadilla se găsește la prețuri de 12 și 15 lei. Fructele sunt aduse din Spania.