Polițiștii rutieri din județul Vâlcea au descoperit obiecte susceptibile a fi utilizate pentru consumul de substanțe interzise, precum și resturi vegetale cu miros înțepător, în urma unui control efectuat pe DN 7 Valea Oltului, în afara localității Călimănești.

Incidentul a avut loc în data de 19 mai, în jurul orei 12:00, în cadrul activităților desfășurate de Serviciul Rutier Vâlcea cu ocazia Săptămânii Siguranței Rutiere, acțiuni care au ca scop creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Pentru control a fost oprit un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, din orașul Sulina. În urma verificărilor efectuate asupra mașinii și bagajelor transportate, polițiștii au găsit, într-un rucsac aflat pe bancheta din spate, mai multe obiecte suspecte, dar și resturi vegetale de culoare verde-oliv, cu miros înțepător.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Sulina.

“În urma verificărilor efectuate asupra autoturismului și bagajelor transportate, polițiștii au identificat, într-un rucsac aflat pe bancheta din spate, obiecte susceptibile a fi utilizate pentru consumul de substanțe interzise, precum și resturi vegetale de culoare verde-oliv, cu miros înțepător.” a transmis IPJ Vâlcea

Bunurile descoperite au fost ridicate și trimise către Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, pentru stabilirea naturii substanțelor și continuarea cercetărilor.

Ancheta este în desfășurare, sub supravegherea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale necesare.

FOTO IPJ Vâlcea