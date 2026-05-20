Pe scurt: Contractul SAFE cu Rheinmetall aduce producția blindatelor Lynx la Mediaș și nave de patrulare la Mangalia. Ministrul Miruță răspunde acuzațiilor privind transparența și explică filosofia investiției.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat într-un interviu acordat publicației Adevărul logica din spatele contractului SAFE cu Rheinmetall, cel mai mare contract de înzestrare militară din istoria României, în valoare de 5 miliarde de euro.

Potrivit Mediafax, Miruță a răspuns acuzațiilor legate de transparență și modul de negociere, precizând că vehiculul de luptă al infanteriei Lynx, care reprezintă 3 miliarde de euro din suma totală, va fi produs la Mediaș, nu importat din Germania.

„Nu se face Lynx-ul în Germania pentru noi. Se face în România, la fabrica din Mediaș, cu muncitori români, cu taxe plătite în România și cu licența adusă în țară”, a declarat Miruță.

Restul sumei acoperă nave de patrulare – aproape un miliard de euro – și sisteme de apărare antiaeriană Skyranger și Skynex, produse parțial în România.

O componentă importantă a acordului este Șantierul Naval de la Mangalia 2 Mai, aflat în pragul falimentului. Navele de patrulare vor fi construite acolo, această condiție fiind impusă de partea română și asumată contractual:

„Obligația pentru a construi aceste nave este ca Rheinmetall să le facă la Șantierul Naval de la Mangalia 2 Mai. Dacă nu o acceptă, nu se face”, a precizat ministrul.

Radu Miruță a subliniat filosofia din spatele contractului: „Cumpărăm de sume mari de bani de 30 de ani. Problema este că tocăm aceste sume pentru a înzestra armata română și până acum nu rămâne nimic în România”.

Ministrul a recunoscut că gestionarea comunicării publice a lăsat loc pentru întrebări. El a explicat că grupul de lucru care a primit ofertele și a stabilit prețul maximal aprobat de Parlament a fost coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului, la propunerea premierului Ciolacu, nu de Ministerul Apărării.

Referitor la acuzațiile privind lipsa de transparență, Miruță a declarat: „Eu am rugat să scoatem toate detaliile și am dispus ca ele să fie publicate. Puteți intra și să le vedeți pe site-ul MAPN. Dacă România intră într-un conflict și militarii cer tehnică, Ministerul Apărării nu se poate duce în fața lor cu o foaie care spune că într-o țară, în trei săptămâni, vine nu știu ce. Eu vreau să se facă asta în România și asta se face”.”.

Producția blindatelor Lynx la Mediaș a fost anunțată anterior și de compania Rheinmetall, iar subiectul a fost discutat și în contextul impactului asupra economiei locale.