Președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, a transmis un comunicat de presă în care lansează critici dure la adresa fostei guvernări conduse de Ilie Bolojan, susținând că politicile economice adoptate în ultimul an au împins România într-o situație de declin economic și social.

În mesajul său, Bogdan Trif afirmă că România se confruntă cu scumpiri record, inflație ridicată și o scădere accentuată a nivelului de trai, acuzând guvernarea că ar fi generat „sărăcie și recesiune” în rândul populației. Acesta susține că efectele sunt resimțite direct de cetățeni, prin facturi mai mari, prețuri crescute la alimente și o putere de cumpărare în scădere.

Liderul PSD Sibiu mai afirmă că inflația din România ar fi semnificativ peste media Uniunii Europene, ceea ce ar determina o deteriorare mai rapidă a nivelului de trai comparativ cu alte state membre. În opinia sa, această situație nu ar fi întâmplătoare, ci rezultatul unor decizii politice greșite și al lipsei de soluții economice eficiente.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD SIBIU

“Ilie Bolojan a băgat România în faliment economic, iar astăzi milioane de români plătesc prețul unei guvernări care a adus scumpiri record, recesiune și sărăcie.

Astăzi nu mai vorbim despre promisiuni, despre sloganuri sau despre imagine. Astăzi vorbim despre realitatea din buzunarul fiecărui român. Vorbim despre facturi mai mari, despre alimente mai scumpe și despre o economie care a fost împinsă spre colaps de guvernarea premierului Ilie Bolojan.

De aceea, Bolojan trebuie să plece!

Sub această guvernare, România nu mai seamănă cu un stat european prosper. Din punct de vedere economic, am ajuns într-o situație dramatică. Avem o inflație de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene. Asta înseamnă că românii sărăcesc mult mai rapid decât ceilalți cetățeni europeni. În timp ce alte state își protejează populația și cresc nivelul de trai, în România oamenii sunt obligați să plătească tot mai mult pentru a trăi tot mai prost.

Și cel mai grav este că acest dezastru nu este un accident. Este rezultatul direct al unei guvernări greșite, bazate pe încăpățânare, orgoliu și lipsă de soluții reale.

Consumul a scăzut opt luni la rând. Asta înseamnă opt luni consecutive în care românii au cumpărat mai puțin, au renunțat la lucruri esențiale și au trăit mai greu de la o lună la alta. În nicio altă țară europeană nu vedem o asemenea prăbușire. Acesta este semnul clar că economia nu mai funcționează pentru oameni.

Ni s-a spus că sunt reforme. Dar reformele adevărate cresc economia, nu o distrug! Reformele adevărate aduc prosperitate, nu sărăcie. Ce vedem astăzi este exact opusul: cele mai mari scumpiri din Europa, o putere de cumpărare distrusă și familii care nu mai reușesc să facă față cheltuielilor zilnice.

Creșterea TVA s-a văzut imediat în prețurile alimentelor. Cei mai loviți sunt pensionarii, familiile cu venituri mici și oamenii care muncesc cinstit și nu mai pot ține pasul cu explozia prețurilor. În realitate, această inflație este o taxă ascunsă pusă pe umerii tuturor românilor.

Noi credem într-o Românie pro-europeană nu doar în vorbe, ci și în fapte. A fi pro-european înseamnă să aduci nivelul de trai al românilor mai aproape de cel al europenilor, nu să mărești diferențele de sărăcie. Înseamnă să construiești o economie puternică, nu să împingi țara spre ceea ce românii numesc deja „Bolojenistan”.

Schimbarea premierului nu este o ambiție politică. Este o necesitate economică și socială. România are nevoie urgentă de o nouă direcție, de echilibru, de competență și de măsuri care să protejeze oamenii, nu să îi sărăcească.

România merită mai mult. Românii merită respect, siguranță și prosperitate europeană reală.”