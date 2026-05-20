Din cele 8 proiecte depuse pe Agenda pentru Tineret a Primăriei Sibiu, doar 5 dintre ele pot primi finanțare nerambursabilă.

Municipalitatea a publicat lista preliminară cu proiectele care pot primi finanțare prin Agenda pentru Tineret. Solicitanții nemulțumiți pot depune contestații în perioada 20-22 mai 2026, ora 10:00, la adresa decont.agende2@sibiu.ro.

Opt proiecte au fost depuse la această categorie, iar două nu au întrunit punctajul minim pentru a primit finanțare, respectiv „Aripi pentru scenă – Educație prin artă și teatru muzical” (48,80 puncte) și Digital Creative Lab (53,80 puncte). De asemenea, un proiect a fost declarat neeligibil, respectiv „Cyber Security în era Inteligenței Artificiale”.

Astfel, proiectele admise sunt: Xtreme Highschool Challenge (Asociația Vibe Sibiu) cu 89,40 puncte, Copiii Revoluției (Asociația Bis) cu 61,20 puncte, Walkin on a drum (Asociația Youth Division) cu 74.20 puncte, Urban Life – tineri exploratori (Asociația Omie) cu 82,60 puncte și Sibiu beach volley Youth days (ACS Champions 2026) cu 78,40 puncte.

Pe Agenda pentru Tineret, valoarea maximă de finanțare a unui proiect este de 30.000 de lei. Contribuția din partea beneficiarului trebuie să fie obligatoriu 15 % din valoarea totală a finanțării alocate. Pentru a fi selectată în vederea finanțării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total minim de 60 puncte.

